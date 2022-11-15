Шольц назвал вероятную причину отсутствия Путина на саммите "большой двадцатки"

Шольц критикует Путина за нежелание лично выслушать неудобные вопросы о войне в Украине, которую начала РФ Фото: EPA

По мнению Шольца, "было бы хорошо", если бы президент Путин поехал на саммит G20". Однако отсутствие Путина, убежден канцлер, не помешает другим странам критиковать развязанную Россией агрессивную войну и призывать РФ вывести войска из Украины, создав условия для переговоров о мире.

Нежелание Путина лично обсуждать на саммите в Индонезии "неудобную" тему войны в Украине вызвало неодобрение Шольца. Он заявил, что российскому лидеру пришлось бы столкнуться "со всеми вопросами и всей критикой", которая была сформулирована многими странами мира. Канцлер предположил, что "наверное, поэтому" Путина и не будет на встрече "большой двадцатки".

Россию на саммите G20 представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.