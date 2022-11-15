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Шольц назвал вероятную причину отсутствия Путина на саммите "большой двадцатки"

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Шольц критикует Путина за нежелание лично выслушать неудобные вопросы о войне в Украине, которую начала РФ
Шольц критикует Путина за нежелание лично выслушать неудобные вопросы о войне в Украине, которую начала РФ
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин, видимо, не готов к неудобным вопросам и критике со стороны мировых лидеров, поэтому отказался принимать участие в саммите G20 в Индонезии. Такое мнение в общении с журналистами 13 ноября в Ханое (Вьетнам) выразил канцлер Германии Олаф Шольц, которого цитирует Spiegel.

По мнению Шольца, "было бы хорошо", если бы президент Путин поехал на саммит G20". Однако отсутствие Путина, убежден канцлер, не помешает другим странам критиковать развязанную Россией агрессивную войну и призывать РФ вывести войска из Украины, создав условия для переговоров о мире.

Нежелание Путина лично обсуждать на саммите в Индонезии "неудобную" тему войны в Украине вызвало неодобрение Шольца. Он заявил, что российскому лидеру пришлось бы столкнуться "со всеми вопросами и всей критикой", которая была сформулирована многими странами мира. Канцлер предположил, что "наверное, поэтому" Путина и не будет на встрече "большой двадцатки".

Россию на саммите G20 представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате.

10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, а на следующий день он сказал, что Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.

Великобритания и Европейский союз договорились бойкотировать Россию на саммите G20, сообщал The Telegraph 11 ноября. По информации СМИ, представители ЕС призывают членов делегаций из других стран не проводить встречи с Лавровым и с кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, а также уходить во время выступления российской стороны.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Индонезия, Сергей Лавров, Кремль, Вьетнам, переговоры, бойкот, Большая двадцатка, Владимир Зеленский, саммит, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Олаф Шольц, российские оккупанты
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