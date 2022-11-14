Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2022
 
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"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами

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СМИ заявили, что у Лаврова диагностировали проблемы с сердцем
СМИ заявили, что у Лаврова диагностировали проблемы с сердцем
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после информации о своей госпитализации на Бали накануне саммита G20 записал видео, в котором запечатлен в голубой футболке с изображением золотой короны – логотипом авторства погибшего от передозировки наркотиками 27-летнего американского темнокожего художника Жана-Мишеля Баския. Видео с участием Лаврова разместила в Telegram спикер МИД России Мария Захарова.

Лавров позирует в кадре, демонстрируя в том числе гаджеты от иностранных производителей. На это обратили внимание в сети, высмеяв Лаврова.

"Обратил внимание на одну (точнее, три) интересную деталь. IPhone, Apple Watch и футболка с принтом работы американского современного художника Жана-Мишеля Баския. Лавром всем своим видом показывает, что плевать он хотел на загнивающие США, а Россия – самодостаточная страна", – иронично написал в Facebook украинский политический эксперт Денис Гороховский.

https://www.facebook.com/den.gorokhovsky/posts/pfbid036s21TDzD2hk8mJmjk4hrcdzhqkDxz9FD7iY9fSigmzhtRBBNT138B9wJXb9WM7Eol

"А на что это Лавров намекает своей футболкой – что он царем послан или что в его жилах течет капля украинской крови?" – отреагировали в сети, вероятно, подразумевая, что корона на футболке Лаврова похожа на украинский трезубец.

"Лавров с американскими часами, смартфоном, в футболке американского неоэкспрессиониста, который умер от злоупотребления наркотиками, готовится докладывать на саммите G20 о "кризисе, созданном Америкой", – написали в Twitter.

"Лавров на Бали в сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться и намекает?" – предположили в сети.


Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября. 14 ноября агентство Associated Press, ссылаясь на представителей властей Индонезии сообщило и госпитализации Лаврова. Двое собеседников агентства уточнили, что у Лаврова были проблемы с сердцем.

Теги: Сергей Лавров, трезубец, война России против Украины
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