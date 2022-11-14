"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами

СМИ заявили, что у Лаврова диагностировали проблемы с сердцем Фото: ЕРА

Лавров позирует в кадре, демонстрируя в том числе гаджеты от иностранных производителей. На это обратили внимание в сети, высмеяв Лаврова.

"Обратил внимание на одну (точнее, три) интересную деталь. IPhone, Apple Watch и футболка с принтом работы американского современного художника Жана-Мишеля Баския. Лавром всем своим видом показывает, что плевать он хотел на загнивающие США, а Россия – самодостаточная страна", – иронично написал в Facebook украинский политический эксперт Денис Гороховский.

"А на что это Лавров намекает своей футболкой – что он царем послан или что в его жилах течет капля украинской крови?" – отреагировали в сети, вероятно, подразумевая, что корона на футболке Лаврова похожа на украинский трезубец.

А на что это лавров намекает своей футболкой , что он царём послан или что в его жилах течёт капля украинской крови? Донор был украинцем ? pic.twitter.com/bzwgK5oRX9 — сOLEGа (@VragUdverey) November 14, 2022

"Лавров с американскими часами, смартфоном, в футболке американского неоэкспрессиониста, который умер от злоупотребления наркотиками, готовится докладывать на саммите G20 о "кризисе, созданном Америкой", – написали в Twitter.

Лавров, у американських годинниках, з американським смартфоном, у футболці американського неоекспресіоніста, що помер від зловживання наркотиками, готується доповідати на саміті G20 про "кризу, створену Америкою".



Єбєйший дегенерат, просто. pic.twitter.com/aIji01mpmo — Eugene (@eugene_press) November 14, 2022

"Лавров на Бали в сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться и намекает?" – предположили в сети.

Лавров на Балі в синьожовтій футболці з тризубом *

Кінь хоче здатися і натякає?) https://t.co/7kBFbF5mh7 — ІнфоВійська України (@i_army_org) November 14, 2022



