СМИ пишут, что Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20. МИД РФ отрицает

Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили агентству, что российский дипломат, прибывший на Бали 13 ноября, лечится на курортном острове. Двое собеседников уточнили, что у Лаврова были проблемы с сердцем.

Официальные лица заявили, что главу МИД РФ доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасаре.

В то же время спикер МИД России Мария Захарова отрицает информацию о госпитализации Лаврова, назвав ее "высшим пилотажем фейков".

Она также опубликовала видео с самим Лавровым, на котором он также опроверг слова о своей госпитализации.