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СМИ пишут, что Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20. МИД РФ отрицает

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СМИ написали, что Лавров находится в больнице Индонезии из-за болезни сердца
СМИ написали, что Лавров находится в больнице Индонезии из-за болезни сердца
Фото: EPA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали. Об этом 14 ноября сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на представителей властей Индонезии.

Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили агентству, что российский дипломат, прибывший на Бали 13 ноября, лечится на курортном острове. Двое собеседников уточнили, что у Лаврова были проблемы с сердцем.

Официальные лица заявили, что главу МИД РФ доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасаре. 

В то же время спикер МИД России Мария Захарова отрицает информацию о госпитализации Лаврова, назвав ее "высшим пилотажем фейков".

Она также опубликовала видео с самим Лавровым, на котором он также опроверг слова о своей госпитализации. 

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате.

В Кремле изначально заявляли, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение на саммит, но не говорили, как он будет участвовать в нем – очно или по видеосвязи. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии Джоко Видодо говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.

8 ноября Видодо после разговора с Путиным заявил, что тот присоединится к саммиту виртуально, если приехать ему не удастся.

10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит Лавров, а на следующий день он сказал, что Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен контактировать с Лавровым на саммите лидеров не планирует, заявили в Госдепе 10 ноября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Сергей Лавров, МИД России, больница, Мария Захарова, саммит G20
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