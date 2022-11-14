СМИ пишут, что Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20. МИД РФ отрицает

Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили агентству, что российский дипломат, прибывший на Бали 13 ноября, лечится на курортном острове. Двое собеседников уточнили, что у Лаврова были проблемы с сердцем.
Официальные лица заявили, что главу МИД РФ доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасаре.
В то же время спикер МИД России Мария Захарова отрицает информацию о госпитализации Лаврова, назвав ее "высшим пилотажем фейков".
Она также опубликовала видео с самим Лавровым, на котором он также опроверг слова о своей госпитализации.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате.
В Кремле изначально заявляли, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение на саммит, но не говорили, как он будет участвовать в нем – очно или по видеосвязи. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии Джоко Видодо говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.
8 ноября Видодо после разговора с Путиным заявил, что тот присоединится к саммиту виртуально, если приехать ему не удастся.
10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит Лавров, а на следующий день он сказал, что Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.
Госсекретарь США Энтони Блинкен контактировать с Лавровым на саммите лидеров не планирует, заявили в Госдепе 10 ноября.