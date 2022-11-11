На Бали G20 примет отдельное решение относительно ядерной угрозы на войне в Украине – Reuters

По данным агентства, вторжение РФ будет одной из главных тем в повестке саммита. Лидеры считают агрессию россиян "незаконной, неоправданной и неспровоцированной" и призывают к ее немедленному прекращению, говорится в проекте решения, который будет предложен участникам встречи. Однако для его принятия "потребуется одобрение Москвы", говорится в сообщении.

Также в проекте будет указано, что применение или угроза применения ядерного оружия "недопустимы". Reuters отмечает, что беспокойство по поводу возможной ядерной эскалации возросло после двух выступлений президента РФ Владимира Путина, в которых он заявил, что при необходимости применит такое оружие для защиты своей страны.

Многие члены G20 также считают, что вторжение "сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности", об этом также говорится в проекте резолюции, которая будет предложена странам – участницам "Большой двадцатки".