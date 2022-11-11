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На Бали G20 примет отдельное решение относительно ядерной угрозы на войне в Украине – Reuters

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Саммит G20 состоится 15 16 ноября на Бали (Индонезия)
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия)
Фото: ЕРА

На саммите G20 в Индонезии лидеры стран намерены принять заявление, осуждающее вторжение РФ в Украину и российские угрозы применить ядерное оружие. Об этом 11 ноября сообщает Reuters.

По данным агентства, вторжение РФ будет одной из главных тем в повестке саммита. Лидеры считают агрессию россиян "незаконной, неоправданной и неспровоцированной" и призывают к ее немедленному прекращению, говорится в проекте решения, который будет предложен участникам встречи. Однако для его принятия "потребуется одобрение Москвы", говорится в сообщении.

Также в проекте будет указано, что применение или угроза применения ядерного оружия "недопустимы". Reuters отмечает, что беспокойство по поводу возможной ядерной эскалации возросло после двух выступлений президента РФ Владимира Путина, в которых он заявил, что при необходимости применит такое оружие для защиты своей страны.

Многие члены G20 также считают, что вторжение "сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности", об этом также говорится в проекте резолюции, которая будет предложена странам – участницам "Большой двадцатки".

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Путин не намерен принимать участия в саммите G20 лично, это связано с его графиком, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков 11 ноября. Российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Индонезия, ядерное оружие, агрессия, война России против Украины, Бали, безопасность, саммит G20
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