"Рассчитываю на голос Канады в G20 и ООН". Зеленский поговорил с Трюдо о зерновой сделке и военной помощи Украине

Зеленский поговорил с Трюдо о военной помощи Украине Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Поблагодарил за масштабную оборонную поддержку Украины. Обсудили возможности ее расширения. Также согласились с важностью продления "зернового соглашения". Рассчитываю на голос Канады в G20 и ООН в поддержку украинских инициатив", – написал он.

Поговорив телефоном із @JustinTrudeau. Подякував за масштабну оборонну підтримку * . Обговорили можливості її розширення. Також погодилися з важливістю продовження зернової угоди. Розраховую на голос * у #G20 та #ООН на підтримку українських ініціатив. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2022

Перед этим Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Собеседники, по словам самого Зеленского, согласовали позиции "в преддверии важных международных мероприятий".