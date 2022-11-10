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"Рассчитываю на голос Канады в G20 и ООН". Зеленский поговорил с Трюдо о зерновой сделке и военной помощи Украине

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Зеленский поговорил с Трюдо о военной помощи Украине
Зеленский поговорил с Трюдо о военной помощи Украине
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор вечером 10 ноября.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Поблагодарил за масштабную оборонную поддержку Украины. Обсудили возможности ее расширения. Также согласились с важностью продления "зернового соглашения". Рассчитываю на голос Канады в G20 и ООН в поддержку украинских инициатив", – написал он.

Перед этим Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Собеседники, по словам самого Зеленского, согласовали позиции "в преддверии важных международных мероприятий".

Контекст:

15 ноября в Индонезии стартует саммит G20. Ожидается, что Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, Канада, G20, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, зерно
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