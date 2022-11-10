"Рассчитываю на голос Канады в G20 и ООН". Зеленский поговорил с Трюдо о зерновой сделке и военной помощи Украине

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Поблагодарил за масштабную оборонную поддержку Украины. Обсудили возможности ее расширения. Также согласились с важностью продления "зернового соглашения". Рассчитываю на голос Канады в G20 и ООН в поддержку украинских инициатив", – написал он.
Поговорив телефоном із @JustinTrudeau. Подякував за масштабну оборонну підтримку * . Обговорили можливості її розширення. Також погодилися з важливістю продовження зернової угоди. Розраховую на голос * у #G20 та #ООН на підтримку українських ініціатив.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2022
Перед этим Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Собеседники, по словам самого Зеленского, согласовали позиции "в преддверии важных международных мероприятий".
15 ноября в Индонезии стартует саммит G20. Ожидается, что Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате.