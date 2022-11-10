Зеленский обсудил с Сунаком оборонную поддержку Украины, грядущую зиму и ситуацию в Херсоне

"Обсудили разностороннюю оборонную поддержку и помощь с прохождением зимнего периода. Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции в преддверии важных международных мероприятий", – написал Зеленский в Twitter.

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром * @RishiSunak. Обговорили різносторонню оборонну підтримку України та допомогу з проходженням зимового періоду. Підтримали продовження «зернової ініціативи» та узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2022

Разговор касался также ситуации вокруг Херсона, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

"Лидеры согласились, что любой отход российских войск из оккупированного города Херсон продемонстрировал бы значительный прогресс украинских сил и подкрепил слабость российского военного наступления, но следует продолжать проявлять осторожность до тех пор, пока над городом не будет поднят украинский флаг", – подчеркнули в ведомстве.

Сунак высоко оценил храбрость украинских воинов и подтвердил продолжение военной, экономической и политической поддержки со стороны Великобритании. В частности, он подтвердил намерение его страны передать ВСУ 1 тыс. ракет класса "земля-воздух" и более 25 тыс. комплектов зимней формы для военных.

В пресс-службе отметили, что, по словам Зеленского, военная поддержка Великобритании защищает жизненно важную энергетическую инфраструктуру и помогает украинским войскам продвигаться вперед на поле боя.

В преддверии саммита G20 на следующей неделе лидеры обсудили дальнейшую скоординированную международную поддержку Украины.

"Они согласились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия и не должна блокировать жизненно важные поставки украинского зерна и удобрений на мировые рынки. Премьер-министр и президент Зеленский договорились поддерживать тесный контакт, чтобы добиться прогресса в решении этих вопросов и обеспечить успех Украины как суверенного и демократического государства", – добавили в сообщении.