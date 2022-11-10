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Зеленский обсудил с Сунаком оборонную поддержку Украины, грядущую зиму и ситуацию в Херсоне

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Сунак и Зеленский обсудили международную поддержку Украины в преддверии саммита G20
Сунак и Зеленский обсудили международную поддержку Украины в преддверии саммита G20
Фото: EPA, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Это уже второй разговор двух лидеров после вступления Сунака в должность в конце октября.

"Обсудили разностороннюю оборонную поддержку и помощь с прохождением зимнего периода. Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции в преддверии важных международных мероприятий", – написал Зеленский в Twitter.

Разговор касался также ситуации вокруг Херсона, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

"Лидеры согласились, что любой отход российских войск из оккупированного города Херсон продемонстрировал бы значительный прогресс украинских сил и подкрепил слабость российского военного наступления, но следует продолжать проявлять осторожность до тех пор, пока над городом не будет поднят украинский флаг", – подчеркнули в ведомстве.

Сунак высоко оценил храбрость украинских воинов и подтвердил продолжение военной, экономической и политической поддержки со стороны Великобритании. В частности, он подтвердил намерение его страны передать ВСУ 1 тыс. ракет класса "земля-воздух" и более 25 тыс. комплектов зимней формы для военных.

В пресс-службе отметили, что, по словам Зеленского, военная поддержка Великобритании защищает жизненно важную энергетическую инфраструктуру и помогает украинским войскам продвигаться вперед на поле боя.

В преддверии саммита G20 на следующей неделе лидеры обсудили дальнейшую скоординированную международную поддержку Украины.

"Они согласились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия и не должна блокировать жизненно важные поставки украинского зерна и удобрений на мировые рынки. Премьер-министр и президент Зеленский договорились поддерживать тесный контакт, чтобы добиться прогресса в решении этих вопросов и обеспечить успех Украины как суверенного и демократического государства", – добавили в сообщении.

Контекст:

Сунак 25 октября вступил в должность премьер-министра Великобритании.

В тот же день Сунак и Зеленский провели телефонный разговор. Президент пригласил нового британского премьера в Украину.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс подчеркивала, что Зеленский стал первым иностранным лидером, которому позвонил Сунак в свой первый день пребывания в должности. Она считает, что Сунак воспринимает вторжение РФ в Украину так же серьезно, как его предшественники Борис Джонсон и Лиз Трасс.

МИД Украины и правительство Великобритании работают над организацией визита Сунака в Украину, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 28 октября.

Теги: Великобритания, военная помощь, помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Риши Сунак
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