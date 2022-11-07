Программу тренировок украинских военнослужащих в Великобритании поддержало уже более 10 стран – посол Симмонс

Посол отметила, что это "хороший прогресс".

"Другой результат, который я считаю действительно значимым, – это количество стран, поддержавших программу тренировок. Это до восьми стран на данный момент, являющихся фантастическим альянсом из Европы, а также Новая Зеландия, Австралия, США, Канада. Каждый видит эффективность, каждый видит, насколько быстро реагируют приезжающие и проходящие подготовку украинские войска. Они впитывают навыки так, что это действительно вдохновляет", – сказала Симмонс.

Она отметила, что сейчас идет обсуждение развития программы после того, как ее первоначальная цель, базовая военная подготовка для 10 тыс. украинцев, будет достигнута.

"Уже идет речь о том, как это может развиваться, в том числе где еще могут проходить тренировки, а также более сложные уровни подготовки", – пояснила она.

Посол обратила внимание на то, что Соединенное Королевство является вторым крупнейшим спонсором военной поддержки Украины после США, сумма предоставленной помощи на данный момент составляет £2,3 млрд (около $2,6 млрд). Великобритания предоставила Украине системы ПВО, артиллерию, противотанковые системы NLAW, миноискатели и так далее.

"Мы просто продолжаем идти таким образом, чтобы дело было не только в количестве, но и чтобы то, что мы предоставляем, соответствовало ситуации", – сказала Симмонс.