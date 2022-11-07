Программу тренировок украинских военнослужащих в Великобритании поддержало уже более 10 стран – посол Симмонс

Посол отметила, что это "хороший прогресс".
"Другой результат, который я считаю действительно значимым, – это количество стран, поддержавших программу тренировок. Это до восьми стран на данный момент, являющихся фантастическим альянсом из Европы, а также Новая Зеландия, Австралия, США, Канада. Каждый видит эффективность, каждый видит, насколько быстро реагируют приезжающие и проходящие подготовку украинские войска. Они впитывают навыки так, что это действительно вдохновляет", – сказала Симмонс.
Она отметила, что сейчас идет обсуждение развития программы после того, как ее первоначальная цель, базовая военная подготовка для 10 тыс. украинцев, будет достигнута.
"Уже идет речь о том, как это может развиваться, в том числе где еще могут проходить тренировки, а также более сложные уровни подготовки", – пояснила она.
Посол обратила внимание на то, что Соединенное Королевство является вторым крупнейшим спонсором военной поддержки Украины после США, сумма предоставленной помощи на данный момент составляет £2,3 млрд (около $2,6 млрд). Великобритания предоставила Украине системы ПВО, артиллерию, противотанковые системы NLAW, миноискатели и так далее.
"Мы просто продолжаем идти таким образом, чтобы дело было не только в количестве, но и чтобы то, что мы предоставляем, соответствовало ситуации", – сказала Симмонс.
Она добавила, что Британия удовлетворена имеющимся контролем над тем, как Украина использует полученную помощь.
"Да, я знаю о беспокойстве США. У меня нет таких опасений. Мы удовлетворены контролем, который у нас есть над диапазоном помощи, которую мы оказываем. И я не думаю, что нам нужно нечто большее", – заявила она.
Контекст:
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину бывший тогда премьер-министром Борис Джонсон.
В программу входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. К инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия. В конце мая об отправке в Великобританию 30 военных для обучения украинских артиллеристов проинформировали в минобороны Новой Зеландии.
5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ. Этот курс расширил программу учений для украинцев, которая до тех пор предусматривала только базовую общевоенную подготовку.