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Сунак в скором времени прибудет в Украину – Пристайко

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Точную дату визита Сунака в Украину посол не назвал
Точную дату визита Сунака в Украину посол не назвал
Фото: EPA

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак может в скором времени приехать с визитом в Украину. Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире Sky News.

Пристайко отметил, что Сунак обязательно приедет в Украину, однако он не сообщил, когда точно состоится его визит.

"Мы не будем обсуждать даты из-за безопасности вашего премьер-министра. Но он совсем скоро приедет в Украину",  – сказал дипломат.

Контекст:

С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Борис Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов. За время полномасштабного вторжения РФ он три раза приезжал в Украину (за весь год – четыре), Зеленский наградил Джонсона орденом Свободы и называл его большим другом Украины.

На выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре, победила Лиз Трасс (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.

Сунак победил на новых выборах и 25 октября вступил в должность премьера.

25 октября Сунак и Зеленский провели телефонный разговор. Президент пригласил нового британского премьера в Украину. Сунак выразил надежду, что они скоро увидятся лично.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, Вадим Пристайко, Риши Сунак
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