Сунак в скором времени прибудет в Украину – Пристайко

Пристайко отметил, что Сунак обязательно приедет в Украину, однако он не сообщил, когда точно состоится его визит.

"Мы не будем обсуждать даты из-за безопасности вашего премьер-министра. Но он совсем скоро приедет в Украину", – сказал дипломат.