Байден и Сунак договорились и в дальнейшем поддерживать Украину

"Лидеры согласились с важностью совместной работы для поддержки Украины и привлечения России к ответственности за ее агрессию, решения вызовов, созданных Китаем, и обеспечения устойчивых и доступных энергетических ресурсов", – заявили в Белом доме.

В ходе разговора они также обсудили общую приверженность защите достижений Белфастского соглашения и необходимость сохранения импульса для достижения договоренности с Европейским союзом относительно протокола по Северной Ирландии.