Байден и Сунак договорились и в дальнейшем поддерживать Украину

"Лидеры согласились с важностью совместной работы для поддержки Украины и привлечения России к ответственности за ее агрессию, решения вызовов, созданных Китаем, и обеспечения устойчивых и доступных энергетических ресурсов", – заявили в Белом доме.
В ходе разговора они также обсудили общую приверженность защите достижений Белфастского соглашения и необходимость сохранения импульса для достижения договоренности с Европейским союзом относительно протокола по Северной Ирландии.
Сунак 25 октября стал премьер-министром Великобритании после отставки Лиз Трасс. Он встретился с королем Чарльзом III. Он стал третьим премьером страны за менее чем два месяца.
В день вступления в должность Сунак провел разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. В нем он подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Лондона.