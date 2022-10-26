Премьер Британии Сунак намерен встретиться с Зеленским в ближайшее время. Президент Украины заявил о "новой главе отношений" двух стран

Сунак: Мы всегда будем на стороне Украины Фото: ЕРА

Зеленский рассказывал, что разговор состоялся вечером и что он пригласил Сунака в Украину. В Telegram он отметил, что это был первый звонок Сунака иностранному лидеру на должности премьера Великобритании.

"Во время разговора с Риши Сунаком договорились написать новую главу украинско-британских отношений, однако сюжет неизменный – полная поддержка перед лицом российской агрессии. Я ценю, что первый звонок премьер-министра состоялся именно в Украину. И всегда благодарен народу Великобритании за поддержку", – добавил глава Украинского государства.

В релизе Даунинг-стрит по итогам беседы говорится, что Сунак заявил: при его премьерстве поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства "будет как никогда сильной и президент Зеленский может рассчитывать на неизменную солидарность его правительства".

"Премьер-министр также отметил важность работы МАГАТЭ в Украине по обеспечению ядерной безопасности и прозрачности в отношении любой дезинформации. Оба лидера согласились с необходимостью продолжать оказывать давление на варварский режим [президента РФ Владимира] Путина путем продолжения экономических санкций. Президент Зеленский поздравил премьер-министра с назначением и пожелал ему счастливого Дивали. Премьер-министр поблагодарил его и выразил надежду, что они скоро увидятся лично", – говорится в сообщении пресс-службы премьера Великобритании.

В Twitter Сунак заявил, что для него было честью провести разговор с Зеленским.

"И он, и украинский народ могут рассчитывать на постоянную солидарность и поддержку Великобритании. Мы всегда будем на стороне Украины", – подчеркнул Сунак.