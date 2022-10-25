Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Великобритании и пригласил его в Украину

Зеленский заявил, что Украина и Великобритания достигли лучших отношений по состоянию на это время Фото: EPA

"Как раз перед записью этого обращения говорил с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и в дальнейшем будут только усиливаться. Украина и Великобритания достигли лучших отношений по состоянию на это время, но все равно еще есть потенциал, чтобы увеличить наше сотрудничество, чтобы принести больше пользы нашим обществам", – сказал Зеленский.

Он отметил, что пригласил Сунака в Украину.