ГОРДОН
 
 
МИР

Лидер лейбористов Стармер был бы лучшим премьером, чем Сунак – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стармер стал лидером лейбористов в 2020 году
Стармер стал лидером лейбористов в 2020 году
Фото: EPA

38% британцев считают, что лидер Лейбористской партии Кир Стармер был бы "наилучшим премьер-министром". Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, опубликованные 24 октября. Новоизбранного премьера поддержали 29% респондентов.

Если бы в Великобритании состоялись выборы, лейбористы могли бы одержать победу в 389 округах, в то время как демократы – в 127-ми, свидетельствуют данные опроса. 

"Поддержка Стармера против Сунака особенно сильна как в Шотландии, так и в Уэльсе, где новый лидер тори не смог получить ни одного места к северу от границы и только одно место в западном соседе Англии", – говорится в статье. 

YouGov опросил более 12 тыс. избирателей по всей стране в период с 21-го по 23 октября. Прогнозы на уровне округов были оценены с использованием того же метода, который использовали во время выборов 2017-го и 2019 года.

Контекст:

29 сентября Bloomberg писало, что сейчас рейтинг Лейбористской партии наивысший по крайней мере с 1990 года.

Как сообщает ресурс Britannica, Лейбористская партия – главная демократическая социалистическая партия в Великобритании с начала ХХ века. Стармер стал лидером лейбористов в 2020 году.

Теги: Великобритания, выборы, Лейбористская партия, Кир Стармер, Риши Сунак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Руський окупант, пішов ти шляхом". Бебешко презентовал песню на украинском языке "Саша Прутень". Аудио
  "Руський окупант, пішов ти шляхом". Бебешко презентовал песню на украинском языке "Саша Прутень". Аудио
"Ничего необычного". Чарльз III продает племенных лошадей, которые достались ему в наследство от Елизаветы II
"Ничего необычного". Чарльз III продает племенных лошадей, которые достались ему в наследство от Елизаветы II
Adidas прекратила сотрудничество с Уэстом. Названа причина
Adidas прекратила сотрудничество с Уэстом. Названа причина
Британский радиоведущий умер во время прямого эфира
Британский радиоведущий умер во время прямого эфира
  Леньо о службе в теробороне: Было очень страшно. Я считал, что совершаю абсолютный подвиг для себя
  Леньо о службе в теробороне: Было очень страшно. Я считал, что совершаю абсолютный подвиг для себя G
Алеся БАЦМАН
Король Чарльз III передумал сокращать количество работающих членов королевской семьи Mirror
Король Чарльз III передумал сокращать количество работающих членов королевской семьи – Mirror
На Арми Хаммера подали в суд из-за долга по кредитке
На Арми Хаммера подали в суд из-за долга по кредитке
В сети обсуждают видео с участием Кэти Перри, где у нее перестал открываться глаз
В сети обсуждают видео с участием Кэти Перри, где у нее перестал открываться глаз
"Лучше зима без света, чем годы под Россией". Цимбалюк высказался о несгибаемости украинского народа
"Лучше зима без света, чем годы под Россией". Цимбалюк высказался о несгибаемости украинского народа
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
"При хорошей погоде все должно быть хорошо". Дочь мэра Днепра Филатова заявила, что отправилась в Непал покорять горы
Звезда "Гарри Поттера" вступился за Джоан Роулинг на фоне ее травли из-за высказываний о трансгендерах
Звезда "Гарри Поттера" вступился за Джоан Роулинг на фоне ее травли из-за высказываний о трансгендерах
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после
Дзюдоистка Белодед снялась в полный рост в мини-шортах
Дзюдоистка Белодед снялась в полный рост в мини-шортах
"Он был чертовски грубым". Телеведущий вспомнил свою стычку с Пирсом Броснаном
"Он был чертовски грубым". Телеведущий вспомнил свою стычку с Пирсом Броснаном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (165936)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (149566)
3
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (125993)
4
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (120924)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (65860) G
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (47782)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (39479)
8
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (36869)
 
 
 
 