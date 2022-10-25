Лидер лейбористов Стармер был бы лучшим премьером, чем Сунак – опрос

Если бы в Великобритании состоялись выборы, лейбористы могли бы одержать победу в 389 округах, в то время как демократы – в 127-ми, свидетельствуют данные опроса.

"Поддержка Стармера против Сунака особенно сильна как в Шотландии, так и в Уэльсе, где новый лидер тори не смог получить ни одного места к северу от границы и только одно место в западном соседе Англии", – говорится в статье.

YouGov опросил более 12 тыс. избирателей по всей стране в период с 21-го по 23 октября. Прогнозы на уровне округов были оценены с использованием того же метода, который использовали во время выборов 2017-го и 2019 года.