Сунак воспринимает вторжение РФ в Украину так же серьезно, как Трасс и Джонсон – посол Великобритании

Посол напомнила, что Сунак был канцлером Великобритании до начала и на протяжении вторжения РФ в Украину Фото: EPA

"Я не думаю, что кто-нибудь мог бы обвинить Риши Сунака в том, что он не считает приоритетом вопрос вторжения РФ в Украину или не считает его важным. У него есть достаточно важные внутренние экономические вопросы, на которые он должен обращать внимание, и он это делает. Но у меня нет ощущения, что он воспринимает это вторжение менее серьезно, чем [экс-премьеры] Лиз Трасс или Борис Джонсон", – сказала Симмонс.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, которому позвонил Сунак в свой первый же день пребывания в должности.

"Это был его собственный выбор. Я считаю, что это дало очень важный сигнал относительно преемственности. У меня нет беспокойства относительно благосклонности Риши Сунака. Я не думаю, что вообще будут изменения с точки зрения нашей политики на будущее", – уверена Симмонс.

Она обратила внимание на то, что Сунак был британским канцлером до и во время полномасштабного вторжения РФ в Украину и именно казначейство играло лидирующую роль во введении санкций.

"Они очень тесно сотрудничают с министерством иностранных дел по этому вопросу, но лидером было именно казначейство, и Великобритания наложила санкции на большее количество физических и юридических лиц, чем кто-либо другой в мире. Мы ввели санкции против почти 1200 человек, около 120 организаций. Они, кстати, включают иранские лица и организации, связанные с программой беспилотников", – подчеркнула посол.

Симмонс выразила уверенность в том, что Сунак приедет в Украину, как только это будет возможно.

"Я не буду комментировать сроки визита премьер-министра по соображениям безопасности. Но я думаю, что он захочет и будет готов приехать, как только сможет это сделать", – сказала она.