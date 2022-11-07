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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сунак воспринимает вторжение РФ в Украину так же серьезно, как Трасс и Джонсон – посол Великобритании

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Посол напомнила, что Сунак был канцлером Великобритании до начала и на протяжении вторжения РФ в Украину
Посол напомнила, что Сунак был канцлером Великобритании до начала и на протяжении вторжения РФ в Украину
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак так же серьезно воспринимает вторжение РФ в Украину, как его предшественники, считает посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Об этом она сказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что кто-нибудь мог бы обвинить Риши Сунака в том, что он не считает приоритетом вопрос вторжения РФ в Украину или не считает его важным. У него есть достаточно важные внутренние экономические вопросы, на которые он должен обращать внимание, и он это делает. Но у меня нет ощущения, что он воспринимает это вторжение менее серьезно, чем [экс-премьеры] Лиз Трасс или Борис Джонсон", – сказала Симмонс.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, которому позвонил Сунак в свой первый же день пребывания в должности.

"Это был его собственный выбор. Я считаю, что это дало очень важный сигнал относительно преемственности. У меня нет беспокойства относительно благосклонности Риши Сунака. Я не думаю, что вообще будут изменения с точки зрения нашей политики на будущее", – уверена Симмонс.

Она обратила внимание на то, что Сунак был британским канцлером до и во время полномасштабного вторжения РФ в Украину и именно казначейство играло лидирующую роль во введении санкций.

"Они очень тесно сотрудничают с министерством иностранных дел по этому вопросу, но лидером было именно казначейство, и Великобритания наложила санкции на большее количество физических и юридических лиц, чем кто-либо другой в мире. Мы ввели санкции против почти 1200 человек, около 120 организаций. Они, кстати, включают иранские лица и организации, связанные с программой беспилотников", – подчеркнула посол.

Симмонс выразила уверенность в том, что Сунак приедет в Украину, как только это будет возможно.

"Я не буду комментировать сроки визита премьер-министра по соображениям безопасности. Но я думаю, что он захочет и будет готов приехать, как только сможет это сделать", – сказала она.

Контекст:

С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Борис Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов. За время полномасштабного вторжения РФ он три раза приезжал в Украину (за весь год – четыре), Зеленский наградил Джонсона орденом Свободы и называл его большим другом Украины.

На выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре, победила Лиз Трасс (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.

Сунак победил на новых выборах и 25 октября вступил в должность премьера.

25 октября Сунак и Зеленский провели телефонный разговор. Президент пригласил нового британского премьера в Украину. Сунак выразил надежду, что они скоро увидятся лично.

МИД Украины и правительство Великобритании работают над организацией визита Сунака в Украину, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 28 октября.

Теги: Великобритания, санкции, война России против Украины, Мелинда Симмонс, посол, Риши Сунак
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