Компания тестя Сунака продолжает работать в Москве, хотя заявила о выходе еще в марте – СМИ

Жена британского премьера владеет менее чем 1% акций Infosys, пишет The Guardian. Сама фирма заявляет, что прекратила работу с клиентами в РФ и выводит оставшийся персонал Фото: ЕРА

Об этом сообщила The Guardian 4 ноября, ссылаясь на источники.

Источники издания в апреле говорили, что Infosys срочно ищет возможность закрыть офис в Москве. Семь месяцев спустя издание выяснило, что офис не закрыт, там есть административный персонал, который работает в рамках переходного периода.

По словам собеседников The Guardian, оставшимся в офисе сотрудникам поручили вывезти из РФ IT-оборудование компании до переезда в Индию или утилизировать его "рациональным" способом. Специалистов, работающих с клиентами, в офисе уже нет, а последних там не было уже несколько недель, говорят они.

Однако, как говорят источники издания, компания платила московским субподрядчикам за выполнение работ, что вызвало вопросы о скорости, с которой она выводит свои активы.

По информации СМИ, жене Сунака принадлежит 0,91% акций компании стоимостью £690 млн, она ежегодно получает с них £11,5 млн дивидендов.

Издание подчеркивает, что на премьера и его жену усиливается давление из-за этой компании, их призывают пересмотреть финансовые связи с Infosys.

В компании сказали The Guardian, что с начала года предприняли ряд шагов для вывода бизнеса из России и "не поддерживает никаких активных отношений с местными российскими предприятиями". Сейчас компания находится на этапе перевода оставшихся сотрудников, говорится в сообщении.

В офисе премьер-министра Великобритании подчеркнули, что ни Мурти, ни члены ее семьи не имеют "никакого отношения к оперативным решениям" Infosys.

Сунак комментировал работу этой компании в России еще в марте. Ведущая Sky News спрашивала политика, который на тот момент был канцлером казначейства – министром финансов, не противоречит ли это его рекомендациям для бизнеса (он призывал разрывать связи с РФ). Сунак ответил тогда, что является избранным политиком. "Я здесь для того, чтобы говорить о том, за что я ответственный. Моя жена – нет", – сказал он.

Сунак подчеркивал, что не связан с Infosys.