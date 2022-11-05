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"Британия разбита". В Лондоне тысячи людей требовали досрочных парламентских выборов. Фоторепортаж

Сегодня 19.28
Тысячи людей собрались в центре Лондона 5 ноября для антиправительственного протеста. Об этом сообщили The Guardian и Independent, фото опубликовало агентство EPA. Акцию под названием "Британия разбита" организовала политическая организация "Народная ассамблея". Митингующие требовали досрочных парламентских выборов, мер против низких зарплат и отмены "антипрофсоюзного" закона о занятости. К маршу присоединились антирасистские группы, требующие смещения Суэллы Браверман с поста министра внутренних дел, а также протестующие против климатических изменений из движения Extinction Rebellion. "Правительство в глубоком кризисе, и третий премьер-министр за несколько месяцев был выбран крошечной элитой... Мы хотим, чтобы люди из рабочего класса присоединились к нам, чтобы продемонстрировать, насколько мы злы и решительны, и бороться с новой волной жесткой экономии, которую навязывает нам правительство", – сказала Рамона Маккартни, организатор "Народной ассамблеи".
Теги: Великобритания, выборы, зарплата, протесты, Лондон, митинг, Extinction Rebellion, акции протеста, Британия, Риши Сунак, Суэлла Браверман
 

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