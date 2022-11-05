"Британия разбита". В Лондоне тысячи людей требовали досрочных парламентских выборов. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Тысячи людей собрались в центре Лондона 5 ноября для антиправительственного протеста. Об этом сообщили The Guardian
и Independent
, фото опубликовало агентство EPA
. Акцию под названием "Британия разбита" организовала политическая организация "Народная ассамблея". Митингующие требовали досрочных парламентских выборов, мер против низких зарплат и отмены "антипрофсоюзного" закона о занятости. К маршу присоединились антирасистские группы, требующие смещения Суэллы Браверман с поста министра внутренних дел, а также протестующие против климатических изменений из движения Extinction Rebellion. "Правительство в глубоком кризисе, и третий премьер-министр
за несколько месяцев был выбран крошечной элитой... Мы хотим, чтобы люди из рабочего класса присоединились к нам, чтобы продемонстрировать, насколько мы злы и решительны, и бороться с новой волной жесткой экономии, которую навязывает нам правительство", – сказала Рамона Маккартни, организатор "Народной ассамблеи".