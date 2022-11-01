Словарь Collins Dictionary назвал главным словом 2022 года "пермакризис". В десятку вошло также слово Kyiv

Пермакризис – это термин, который описывает "длительный период нестабильности и отсутствия безопасности". Составители словаря отмечают, что это слово также описывает ощущение людей, столкнувшихся с политической нестабильностью, войной в Украине, изменением климата и кризисом стоимости жизни.

Всего Collins Dictionary представил 10 главных слов года. Одно из них – это название украинской столицы: Киев. Причем в анимации, посвященной этому слову, составители акцентируют внимание на том, что правильное правописание слова Kyiv, а не Kiev.

Фото: collinsdictionary.com

Другие слова из перечня:

сarolean – относящийся к королю Великобритании Чарльзу III или его правлению;

правосудие (lawfare) – стратегическое использование судебных разбирательств для запугивания или создания помех противнику;

partygate: политический скандал из-за общественных собраний, проводимых в британских правительственных учреждениях в 2020-м и 2021 годах вопреки ковидным ограничениям. Этот скандал был одной из причин отставки британского премьера Бориса Джонсона;

тихий уход (quiet quitting) – практика выполнения работы не больше, чем по контракту, особенно для того, чтобы тратить больше времени на личную деятельность; практика выполнять небольшую работу или вообще не выполнять ее, находясь на своем рабочем месте;

выпячивание (splooting) – лежание на животе с вытянутыми ногами;

спортивное отмывание (sportswashing) – спонсорство или реклама спортивных мероприятий с целью отмывания запятнанной репутации или отвлечения внимания от сомнительной деятельности;

изменение атмосферы – значительное изменение преобладающей культурной атмосферы или тенденции;

теплый берег (warm bank) – отапливаемое здание, куда могут пойти люди, которые не могут позволить себе отапливать свои дома.