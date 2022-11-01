Словарь Collins Dictionary назвал главным словом 2022 года "пермакризис". В десятку вошло также слово Kyiv

Пермакризис – это термин, который описывает "длительный период нестабильности и отсутствия безопасности". Составители словаря отмечают, что это слово также описывает ощущение людей, столкнувшихся с политической нестабильностью, войной в Украине, изменением климата и кризисом стоимости жизни.
Всего Collins Dictionary представил 10 главных слов года. Одно из них – это название украинской столицы: Киев. Причем в анимации, посвященной этому слову, составители акцентируют внимание на том, что правильное правописание слова Kyiv, а не Kiev.
Фото: collinsdictionary.com
Другие слова из перечня:
- сarolean – относящийся к королю Великобритании Чарльзу III или его правлению;
- правосудие (lawfare) – стратегическое использование судебных разбирательств для запугивания или создания помех противнику;
- partygate: политический скандал из-за общественных собраний, проводимых в британских правительственных учреждениях в 2020-м и 2021 годах вопреки ковидным ограничениям. Этот скандал был одной из причин отставки британского премьера Бориса Джонсона;
- тихий уход (quiet quitting) – практика выполнения работы не больше, чем по контракту, особенно для того, чтобы тратить больше времени на личную деятельность; практика выполнять небольшую работу или вообще не выполнять ее, находясь на своем рабочем месте;
- выпячивание (splooting) – лежание на животе с вытянутыми ногами;
- спортивное отмывание (sportswashing) – спонсорство или реклама спортивных мероприятий с целью отмывания запятнанной репутации или отвлечения внимания от сомнительной деятельности;
- изменение атмосферы – значительное изменение преобладающей культурной атмосферы или тенденции;
- теплый берег (warm bank) – отапливаемое здание, куда могут пойти люди, которые не могут позволить себе отапливать свои дома.
Контекст:
В 2018 году словом года по версии Collins было "одноразовый", в 2019-м – "климатическая забастовка", в 2020-м – "локдаун", а в 2021-м – "невзаимозаменяемые токены" (NFT).