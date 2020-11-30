Американский словарь назвал "пандемию" словом года

После того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией, поиск этого слова на сайте словаря Merriam-Webster увеличился на 115 806% по сравнению с тем же днем год назад.

На 30 ноября COVID-19 в мире подтвердили у 62,8 млн человек Фото: EPA

Американский словарь Merriam-Webster выбрал "пандемию" словом 2020 года, сказано на сайте словаря.

Первая волна поиска слова pandemic (пандемия) прошла 3 февраля, когда из больницы Сиэтла (штат Вашингтон) выписали первого пациента, больного COVID-19 в США.

"В тот день "пандемию" искали на 1621% больше, чем годом ранее. Анализ данных словаря показывает, что частота запросов этого слова последовательно увеличивалась с 20 января, даты обнаружения первого больного в США", – сказано в сообщении.

К марту это слово искали в среднем уже на 4000% чаще. Когда Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение коронавируса пандемией, частота поиска этого слова на сайте Merriam-Webster выросла на 115 806% по сравнению с тем же днем годом ранее.

Среди 11 слов, которые пользователи словаря искали чаще всего, были coronavirus ("коронавирус"), defund ("урезать финансирование"), Mamba ("Мамба"), Kraken ("Кракен"), quarantine ("карантин"), antebellum ("довоенный"), schadenfreude ("злорадство"), asymptomatic ("бессимптомный"), irregardless ("независимо от"), icon ("икона") и malarkey ("чушь").

Первое слово связано со смертью баскетболиста Коби Брайанта, прозвище которого было себя Black Mamba. Kraken – название нового хоккейного клуба из Сиэтла, который начал играть в НХЛ.

Слово malarkey Байден несколько раз использовал во время дебатов с нынешним президентом США Дональдом Трампом в октябре этого года. После этого поиск слова вырос на 3200% по сравнению с прошлым годом.

В 2019 году словарь Merriam-Webster выбрал словом года they ("они").

По данным американского Университета Джона Хопкинса на 30 ноября, коронавирусную инфекцию COVID-19 в мире подтвердили у 62,8 млн человек. Больше всего случаев зафиксировали в США (13,4 млн), Индии (9,4 млн) и Бразилии (6,3 млн). На четвертом месте Россия (почти 2,28 млн), на пятом – Франция (2,27 млн). Умерло от этой болезни уже 1,46 млн, а выздоровело более 40,1 млн человек.