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Посол Великобритании в Украине ожидает визит Сунака в Киев "в ближайшее время"

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Сунак заявлял Зеленскому: надеется, что они скоро увидятся лично
Сунак заявлял Зеленскому: надеется, что они скоро увидятся лично
Фото: EPA

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс ожидает, что новый премьер-министр Британии Риши Сунак приедет в Украину "в ближайшее время". Об этом она заявила британской газете The Guardian, говорится в материале, опубликованном 4 ноября.

Она отметила, что Сунаку предстоит провести собственную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Симмонс также рассказала The Guardian, что встречалась с Зеленским на прошлой неделе. Она отметила, что он "кипит энергией" и "невероятно харизматичный человек". По словам Симмонс, на предыдущих встречах Зеленский выглядел "более утомленным".

Симмонс добавила, что в Великобритании не ожидают, что Зеленский посетит Лондон до окончания войны.

28 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что МИД Украины и правительство Великобритании работают над организацией визита Сунака в Украину.

Контекст:

С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Борис Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов. За время полномасштабного вторжения РФ он три раза приезжал в Украину (за весь год – четыре), Зеленский наградил Джонсона орденом Свободы и называл его большим другом Украины.

На выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре, победила Лиз Трасс (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.

Сунак победил на новых выборах и 25 октября вступил в должность премьера.

25 октября Сунак и Зеленский провели телефонный разговор. Президент пригласил нового британского премьера в Украину. Сунак выразил надежду, что они скоро увидятся лично.

Теги: Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, визит, премьер-министр, Мелинда Симмонс, Риши Сунак
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