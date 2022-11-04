Посол Великобритании в Украине ожидает визит Сунака в Киев "в ближайшее время"

Она отметила, что Сунаку предстоит провести собственную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Симмонс также рассказала The Guardian, что встречалась с Зеленским на прошлой неделе. Она отметила, что он "кипит энергией" и "невероятно харизматичный человек". По словам Симмонс, на предыдущих встречах Зеленский выглядел "более утомленным".

Симмонс добавила, что в Великобритании не ожидают, что Зеленский посетит Лондон до окончания войны.

28 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что МИД Украины и правительство Великобритании работают над организацией визита Сунака в Украину.