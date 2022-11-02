Джонсон: Мы думали, что Путин и его армия гораздо серьезнее, а Украине давали неделю

Бывший премьер рассказал в интервью Sky news, что теперь верит в победу Украины Фото: ЕРА

Он признался, что накануне полномасштабного вторжения Лондон прогнозировал захват Украины за несколько дней.

"У нас была информация, что [война] продлится неделю или где-то так. Такие сигналы мы получали от силовых структур. Они говорили, что преимущество будет только на одной [российской] стороне. Мы думали, что [президент РФ Владимир] Путин и его армия гораздо серьезнее, чем они себя проявили", – заявил он.

Британский политик видит опасность в попытках навязать Киеву переговоры и условия мира в виде отказа от оккупированных территорий. На его взгляд, это только спровоцирует РФ на захват новых земель.

"Мы попытаемся пойти на компромисс и найти какую-то сделку, какую-то грязную сделку с Путиным, попытаемся побудить украинцев торговать частью своей территории, что только подтолкнет Путина к дальнейшей агрессии", – говорит Джонсон в интервью.

Он отметил, что поддерживая Украину, Европа впервые за десятилетия показала реальную веру в демократию и свободу и встала на их защиту.

«Я думаю, что война в Украине требует от всех стратегического терпения и постоянства, но я абсолютно не сомневаюсь, что в конце концов право победит. Это разница между правильным и неправильным, не сомневайтесь. И я думаю, что украинцы победят", – добавил бывший премьер.