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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон: Мы думали, что Путин и его армия гораздо серьезнее, а Украине давали неделю

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Бывший премьер рассказал в интервью Sky news, что теперь верит в победу Украины
Бывший премьер рассказал в интервью Sky news, что теперь верит в победу Украины
Фото: ЕРА

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что война в Украине требует от Запада стратегического терпения и постоянства, но победа Украины неизбежна. Об этом он сказал в интервью Sky News, опубликованном 1 ноября.

Он признался, что накануне полномасштабного вторжения Лондон прогнозировал захват Украины за несколько дней.

"У нас была информация, что [война] продлится неделю или где-то так. Такие сигналы мы получали от силовых структур. Они говорили, что преимущество будет только на одной [российской] стороне. Мы думали, что [президент РФ Владимир] Путин и его армия гораздо серьезнее, чем они себя проявили", – заявил он.

Британский политик видит опасность в попытках навязать Киеву переговоры и условия мира в виде отказа от оккупированных территорий. На его взгляд, это только спровоцирует РФ на захват новых земель.

"Мы попытаемся пойти на компромисс и найти какую-то сделку, какую-то грязную сделку с Путиным, попытаемся побудить украинцев торговать частью своей территории, что только подтолкнет Путина к дальнейшей агрессии", – говорит Джонсон в интервью.

Он отметил, что поддерживая Украину, Европа впервые за десятилетия показала реальную веру в демократию и свободу и встала на их защиту.

«Я думаю, что война в Украине требует от всех стратегического терпения и постоянства, но я абсолютно не сомневаюсь, что в конце концов право победит. Это разница между правильным и неправильным, не сомневайтесь. И я думаю, что украинцы победят", – добавил бывший премьер.

Контекст:

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

Джонсон 24 августа, в День Независимости Украины, приехал в Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения России и в четвертый – с начала года. 

Президент Владимир Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".

Теги: Украина, Великобритания, Борис Джонсон, война России против Украины, интервью
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