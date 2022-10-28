"План Маршалла". Джонсон планирует создать фонд для восстановления Украины – The Telegraph

Знакомый с планами Джонсона собеседник газеты назвал его идею "планом Маршалла" для Украины". Он добавил, что бывший премьер хочет собирать деньги от частных доноров.
Джонсон планирует объявить о своей идее зимой, совершив "громкий визит в США", рассказали источники The Telegraph. По их информации, планируется выступление, чтобы привлечь внимание Вашингтона к "бедственному положению" Украины. Ожидается также, что Джонсон встретится с сенаторами США, чтобы обосновать необходимость дальнейшей поддержки Украины.
Отдельно Джонсон хочет работать над тем, чтобы Украина получала оружие, необходимое ей для борьбы с российскими войсками, пишет газета.
Как сказано в материале, официальной должности в правительстве Великобритании по поводу лоббирования украинских интересов нет, но она может появиться. В то же время один из источников заявил газете, что Джонсону "не нужна официальная роль для кампании по поддержке Украины", он все равно "проложит свою борозду по этому поводу". В то же время Джонсон возглавляет группу дружбы с Украиной в Консервативной партии.
Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.
20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".
Джонсон 24 августа, в День Независимости Украины, приехал в Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения России и в четвертый – с начала года.
Президент Владимир Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".