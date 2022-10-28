ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"План Маршалла". Джонсон планирует создать фонд для восстановления Украины – The Telegraph

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джонсон будет работать над тем, чтобы Украина получала необходимое оружие, пишет The Telegraph
Джонсон будет работать над тем, чтобы Украина получала необходимое оружие, пишет The Telegraph
Фото: EPA

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует основать фонд для сбора средств на восстановление Украины. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила британская газета The Telegraph 26 октября.

Знакомый с планами Джонсона собеседник газеты назвал его идею "планом Маршалла" для Украины". Он добавил, что бывший премьер хочет собирать деньги от частных доноров.

Джонсон планирует объявить о своей идее зимой, совершив "громкий визит в США", рассказали источники The Telegraph. По их информации, планируется выступление, чтобы привлечь внимание Вашингтона к "бедственному положению" Украины. Ожидается также, что Джонсон встретится с сенаторами США, чтобы обосновать необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Отдельно Джонсон хочет работать над тем, чтобы Украина получала оружие, необходимое ей для борьбы с российскими войсками, пишет газета. 

Как сказано в материале, официальной должности в правительстве Великобритании по поводу лоббирования украинских интересов нет, но она может появиться. В то же время один из источников заявил газете, что Джонсону "не нужна официальная роль для кампании по поддержке Украины", он все равно "проложит свою борозду по этому поводу". В то же время Джонсон возглавляет группу дружбы с Украиной в Консервативной партии.

Financial Times также писала, что Джонсон хочет использовать положение, которое он заработал, находясь у власти, в качестве одной из главных движущих сил западной помощи Украине в войне против России.

Контекст:

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

Джонсон 24 августа, в День Независимости Украины, приехал в Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения России и в четвертый – с начала года. 

Президент Владимир Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".

Теги: США, Украина, Великобритания, Борис Джонсон, российская агрессия, война России против Украины, власть, план Маршалла, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Ножки супер", "Такая уже красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
"Ножки супер", "Такая уже красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
Алина Паш убирает Карпаты
Алина Паш убирает Карпаты
  "Включайте для отвлечения от воздушных тревог". Санина озвучила историю для проекта "Храбрые сказки от Общественного". Видео
  "Включайте для отвлечения от воздушных тревог". Санина озвучила историю для проекта "Храбрые сказки от Общественного". Видео
"Моя ж ты красавица! Животик прищемился". Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару снялась в корсете
"Моя ж ты красавица! Животик прищемился". Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару снялась в корсете
Кардашян, Клум, Свейнпол, Бэнкс и Амбросио снялись в нижнем белье
Кардашян, Клум, Свейнпол, Бэнкс и Амбросио снялись в нижнем белье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (574432)
2
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (133147)
3
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (85405)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (80284)
5
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (76926)
6
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (61264)
7
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (43539)
8
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк (38620)
 
 
 
 