"План Маршалла". Джонсон планирует создать фонд для восстановления Украины – The Telegraph

Джонсон будет работать над тем, чтобы Украина получала необходимое оружие, пишет The Telegraph Фото: EPA

Знакомый с планами Джонсона собеседник газеты назвал его идею "планом Маршалла" для Украины". Он добавил, что бывший премьер хочет собирать деньги от частных доноров.

Джонсон планирует объявить о своей идее зимой, совершив "громкий визит в США", рассказали источники The Telegraph. По их информации, планируется выступление, чтобы привлечь внимание Вашингтона к "бедственному положению" Украины. Ожидается также, что Джонсон встретится с сенаторами США, чтобы обосновать необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Отдельно Джонсон хочет работать над тем, чтобы Украина получала оружие, необходимое ей для борьбы с российскими войсками, пишет газета.

Как сказано в материале, официальной должности в правительстве Великобритании по поводу лоббирования украинских интересов нет, но она может появиться. В то же время один из источников заявил газете, что Джонсону "не нужна официальная роль для кампании по поддержке Украины", он все равно "проложит свою борозду по этому поводу". В то же время Джонсон возглавляет группу дружбы с Украиной в Консервативной партии.