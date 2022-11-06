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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: В соответствии с давней традицией премьер Великобритании сделал первый звонок лидеру свободного мира – не в Вашингтон, а в Киев. Это признание того, что мир изменился

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Каспаров: Путинская война, военные преступления, геноцид, героизм украинского народа, лидерство Зеленского это все создало иную геополитическую ситуацию в мире
Каспаров: Путинская война, военные преступления, геноцид, героизм украинского народа, лидерство Зеленского – это все создало иную геополитическую ситуацию в мире
Фото: ЕРА

Война, которую Россия ведет против Украины, изменила геополитическую ситуацию в мире. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский шахматист и оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

По мнению Каспарова, свидетельством изменений стал в том числе выбор первого собеседника новоназначенного премьер-министр Великобритании Риши Сунака – политик первому в этой должности позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

"Путинская война, военные преступления, геноцид, героизм украинского народа, лидерство Зеленского – это все создало иную геополитическую ситуацию в мире. Как я написал в своем Twitter... Это я могу перевести с английского на русский: "В соответствии с давней традицией, премьер-министр Великобритании сделал первый звонок лидеру свободного мира – не в Вашингтон, а в Киев". Надо вдуматься в это: первый звонок премьер-министр Великобритании [делает] не в Вашингтон, а в Киев. Это признание того, что мир изменился. Но мы всегда знаем: изменения приходят с кровью. Как ни крути, война и кровь – это то, что заставляет людей понять, сколько ошибок мы сделали и как надо сейчас меняться. И вот эта пролитая кровь, как на фронтах, так и невинных людей – в результате путинских преступлений – она не оставляет [президенту Германии Франку-Вальтеру] Штайнмайеру, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону и иным какого-либо выбора", – заявил шахматист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Великобритания, Гарри Каспаров, Владимир Зеленский, война России против Украины, Риши Сунак
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