Посольство Британии не планирует эвакуироваться из Киева – посол

"Нет, эвакуация не планируется. Мы здесь с безопасностью, которая дает нам возможность быть здесь. Я здесь уже несколько месяцев, я живу в этой войне, как вы живете в этой войне", – сказала Симмонс.

По ее мнению, обстоятельства сейчас уже отличаются от тех обстоятельств, при которых посольство выехало из Киева в феврале.

"И это не только потому, что мы считаем угрозу менее серьезной: она все равно серьезная. Сейчас мы имеем лучшее представление как о потенциале Украины, так и о потенциале России", – пояснила Симмонс.

Она добавила, что сотрудники посольства готовы смириться со многими вещами, чтобы делать свою работу. "Я бы сказала, что это ежедневный разговор, как, пожалуй, и для любого украинца, - учитывать обстоятельства. Но мы готовы смириться с немалым, чтобы делать работу, которую делаем. Пока что планов покидать Киев нет. И я думаю, что для многих людей, вероятно, очень важно, чтобы мы остались", – подчеркнула Симмонс. По ее словам, она понимает, что присутствие посольства Британии в Киеве важно как сигнал для многих украинцев и для некоторых стран. "Да. Мне это говорят. Однажды я пошла в магазин за покупками, а кто-то дает мне сдачу и спрашивает: "Так вы не уезжаете, правда?" Поэтому я знаю, что это важно для многих обычных украинцев и, конечно, для некоторых стран... Но мы очень прагматичны по поводу желания быть здесь. У меня и моих коллег оно есть. И я могу вам сказать, что наши обязательства достаточно сильны. Оказывается, мы достаточно смелы. И мы готовы быть здесь", – заверила Симмонс.