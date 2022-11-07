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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посольство Британии не планирует эвакуироваться из Киева – посол

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Сейчас ситуация в Украине отличаются от февральской, отметила посол Великобритании
Сейчас ситуация в Украине отличаются от февральской, отметила посол Великобритании
Фото: EPA

Посольство Британии не планирует эвакуироваться из Киева, заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Нет, эвакуация не планируется. Мы здесь с безопасностью, которая дает нам возможность быть здесь. Я здесь уже несколько месяцев, я живу в этой войне, как вы живете в этой войне", – сказала Симмонс.

По ее мнению, обстоятельства сейчас уже отличаются от тех обстоятельств, при которых посольство выехало из Киева в феврале.

"И это не только потому, что мы считаем угрозу менее серьезной: она все равно серьезная. Сейчас мы имеем лучшее представление как о потенциале Украины, так и о потенциале России", – пояснила Симмонс.

Она добавила, что сотрудники посольства готовы смириться со многими вещами, чтобы делать свою работу.

"Я бы сказала, что это ежедневный разговор, как, пожалуй, и для любого украинца, - учитывать обстоятельства. Но мы готовы смириться с немалым, чтобы делать работу, которую делаем. Пока что планов покидать Киев нет. И я думаю, что для многих людей, вероятно, очень важно, чтобы мы остались", – подчеркнула Симмонс.

По ее словам, она понимает, что присутствие посольства Британии в Киеве важно как сигнал для многих украинцев и для некоторых стран.

"Да. Мне это говорят. Однажды я пошла в магазин за покупками, а кто-то дает мне сдачу и спрашивает: "Так вы не уезжаете, правда?" Поэтому я знаю, что это важно для многих обычных украинцев и, конечно, для некоторых стран... Но мы очень прагматичны по поводу желания быть здесь. У меня и моих коллег оно есть. И я могу вам сказать, что наши обязательства достаточно сильны. Оказывается, мы достаточно смелы. И мы готовы быть здесь", – заверила Симмонс.

Контекст:

В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за границы страны. 

В конце марта – начале апреля в Киев сотрудники посольств начали возвращаться в столицу Украины.

5 ноября американская газета The New York Times выпустила статью под заголовком "Киев планирует полную эвакуацию в случае потери электричества". В ней говорится, что власти столицы разрабатывают план действий на случай блэкаута, включая полную эвакуацию жителей трехмиллионного города. В КГГА пояснили, что власти столицы должны рассматривать все возможные варианты действий в чрезвычайной ситуации, "но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию".

Теги: Киев, Великобритания, посольство, эвакуация, война России против Украины, Мелинда Симмонс, Британия
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