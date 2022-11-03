ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский МИД вызвал британского посла по обвинениям во взрывах в Крыму – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Броннерт пробыла в российском МИД около 30 минут
Броннерт пробыла в российском МИД около 30 минут
Фото: ЕРА

Россия вызвала посла Великобритании в связи с заявлением Москвы о том, что британские военно-морские силы были причастны к атаке на Черноморский флот России в Крыму 29 октября. Об этом 3 ноября сообщает Reuters.

По данным агенства, посол Дебора Броннерт прибыла в министерство иностранных дел России около 10.30 по местному времен и пробыла там около получаса. 

Агентство отмечает, что у здания МИД в это время несколько человек провели митинг, они принесли антибританские плакаты и скандировали лозунги. 

Reuters отмечает, что ни одна из стран пока не дала официальных комментариев по поводу вызова Броннерт.

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. Российское минобороны обвинило в этом "украинские власти и специалистов Великобритании"

Российское оборонное ведомство обвинило в организации атаки "украинские власти и специалистов Великобритании". Также минобороны России заявило, что представители ВМС Великобритании якобы "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Ранее министерство обороны Великобритании назвало обвинения России "эпической ложью.

"Чтобы отвлечь от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину, минобороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского руководства, чем о Западе", – заявило минобороны 29 октября в Twitter.

Теги: Россия, Крым, Великобритания, Черное море, Черноморский флот РФ, МИД России, война России против Украины, взрывы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
  Тина Кароль исполнила песню "Чорнобривці" в Лос-Анджелесе и посвятила ее матерям украинских защитников. Видео
  Тина Кароль исполнила песню "Чорнобривці" в Лос-Анджелесе и посвятила ее матерям украинских защитников. Видео
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сыновей
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сыновей
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала иллюстрацию о свете в темноте
Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала иллюстрацию о свете в темноте
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (117386)
2
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (110972)
3
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (88482)
4
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (78669)
5
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (75015)
6
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео (52447)
7
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила (42455)
8
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото (37785)
 
 
 
 