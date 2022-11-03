Российский МИД вызвал британского посла по обвинениям во взрывах в Крыму – СМИ

По данным агенства, посол Дебора Броннерт прибыла в министерство иностранных дел России около 10.30 по местному времен и пробыла там около получаса.

Агентство отмечает, что у здания МИД в это время несколько человек провели митинг, они принесли антибританские плакаты и скандировали лозунги.

Reuters отмечает, что ни одна из стран пока не дала официальных комментариев по поводу вызова Броннерт.

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. Российское минобороны обвинило в этом "украинские власти и специалистов Великобритании".

Российское оборонное ведомство обвинило в организации атаки "украинские власти и специалистов Великобритании". Также минобороны России заявило, что представители ВМС Великобритании якобы "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Ранее министерство обороны Великобритании назвало обвинения России "эпической ложью.

"Чтобы отвлечь от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину, минобороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского руководства, чем о Западе", – заявило минобороны 29 октября в Twitter.