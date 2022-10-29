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Ложь эпического масштаба – Великобритания после обвинений со стороны России в причастности к взрывам в Крыму

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Озвученные Россией истории в Лондоне назвали "выдуманными"
Озвученные Россией истории в Лондоне назвали "выдуманными"
Фото: ЕРА

Россия говорит "эпическую" ложь, заявило 29 октября в Twitter министерство обороны Великобритании.

"Чтобы отвлечь от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину, минобороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского руководства, чем о Западе", – говорится в сообщении.

Минобороны Великобритании не уточнило, о чем идет речь, однако 29 октября минобороны РФ сделало ряд заявлений, в которых упоминается Соединенное Королевство.

Так, после субботних взрывов в районе акватории оккупированного Крыма, в результате которых, по некоторым данным, были попадания по российским кораблям, российское оборонное ведомство обвинило в этом "украинские власти и специалистов Великобритании".

Также минобороны России заявило 29 октября в Telegrаm, что представители ВМС Великобритании якобы "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Великобритания, война, Северный поток, война России против Украины, взрывы, Северный поток – 2
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