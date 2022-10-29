Ложь эпического масштаба – Великобритания после обвинений со стороны России в причастности к взрывам в Крыму

"Чтобы отвлечь от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину, минобороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского руководства, чем о Западе", – говорится в сообщении.
To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 29, 2022
This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west
Минобороны Великобритании не уточнило, о чем идет речь, однако 29 октября минобороны РФ сделало ряд заявлений, в которых упоминается Соединенное Королевство.
Так, после субботних взрывов в районе акватории оккупированного Крыма, в результате которых, по некоторым данным, были попадания по российским кораблям, российское оборонное ведомство обвинило в этом "украинские власти и специалистов Великобритании".
Также минобороны России заявило 29 октября в Telegrаm, что представители ВМС Великобритании якобы "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".