Ложь эпического масштаба – Великобритания после обвинений со стороны России в причастности к взрывам в Крыму

"Чтобы отвлечь от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину, минобороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского руководства, чем о Западе", – говорится в сообщении.

To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale



This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 29, 2022

Минобороны Великобритании не уточнило, о чем идет речь, однако 29 октября минобороны РФ сделало ряд заявлений, в которых упоминается Соединенное Королевство.

Так, после субботних взрывов в районе акватории оккупированного Крыма, в результате которых, по некоторым данным, были попадания по российским кораблям, российское оборонное ведомство обвинило в этом "украинские власти и специалистов Великобритании".

Также минобороны России заявило 29 октября в Telegrаm, что представители ВМС Великобритании якобы "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".