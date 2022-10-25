"Правительства могут меняться, но поддержка остается непреклонной". Кулеба поговорил с главой МИД Великобритании

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
"Правительства могут меняться, но поддержка наших британских друзей будет оставаться непреклонной до победы Украины", – отметил он.
Провів телефонну розмову з британським колегою Джеймсом Клеверлі, якого щойно перепризначили вже в новий уряд Прем’єр-міністра Ріші Сунака. Уряди можуть змінюватися, але підтримка наших британських друзів залишатиметься непохитною до перемоги України * pic.twitter.com/lTpVLKa0qr— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 25, 2022
Клеверли занимал пост главы МИД Великобритании в составе правительства Лиз Трасс. После избрания на пост премьера Риши Сунака Клеверли сохранил должность.
Он назвал большой честью повторное назначение на этот пост.
"Продолжаю защищать интересы Великобритании за рубежом и поддерживать наших друзей и союзников по всему миру, защищать демократию и свободу, особенно – поддерживая Украину", – написал он в Twitter.
I’m honoured to be reappointed as Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs.— James Cleverly * (@JamesCleverly) October 25, 2022
Continuing to protect UK interests overseas and support to our friends and allies around the world, defending democracy and freedom especially standing with * https://t.co/cqI1Xp9z3M
С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Борис Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов.
На выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре, победила Лиз Трасс (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.
Сунак победил на новых выборах и 25 октября вступил в должность премьера. Министры обороны и иностранных дел сохранили свои должности после смены премьера.