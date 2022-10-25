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"Правительства могут меняться, но поддержка остается непреклонной". Кулеба поговорил с главой МИД Великобритании

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Кулеба поговорил с Клеверли по телефону после смены правительства Великобритании
Кулеба поговорил с Клеверли по телефону после смены правительства Великобритании
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 октября провел телефонный разговор с Джеймсом Клеверли, которого переназначили на должность главы МИД Великой Британии

Об этом Кулеба сообщил в Twitter. 

"Правительства могут меняться, но поддержка наших британских друзей будет оставаться непреклонной до победы Украины", – отметил он. 

Клеверли занимал пост главы МИД Великобритании в составе правительства Лиз Трасс. После избрания на пост премьера Риши Сунака Клеверли сохранил должность. 

Он назвал большой честью повторное назначение на этот пост. 

"Продолжаю защищать интересы Великобритании за рубежом и поддерживать наших друзей и союзников по всему миру, защищать демократию и свободу, особенно – поддерживая Украину", – написал он в Twitter.  

Контекст:

С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Борис Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов.

На выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре, победила Лиз Трасс (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.

Сунак победил на новых выборах и 25 октября вступил в должность премьера. Министры обороны и иностранных дел сохранили свои должности после смены премьера. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, правительство, МИД Великобритании, Дмитрий Кулеба, отставка, Британия, Джеймс Клеверли
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