"Правительства могут меняться, но поддержка остается непреклонной". Кулеба поговорил с главой МИД Великобритании

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Правительства могут меняться, но поддержка наших британских друзей будет оставаться непреклонной до победы Украины", – отметил он.

Клеверли занимал пост главы МИД Великобритании в составе правительства Лиз Трасс. После избрания на пост премьера Риши Сунака Клеверли сохранил должность.

Он назвал большой честью повторное назначение на этот пост.

"Продолжаю защищать интересы Великобритании за рубежом и поддерживать наших друзей и союзников по всему миру, защищать демократию и свободу, особенно – поддерживая Украину", – написал он в Twitter.

Контекст:

С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Борис Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов.

На выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре, победила Лиз Трасс (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.

Сунак победил на новых выборах и 25 октября вступил в должность премьера. Министры обороны и иностранных дел сохранили свои должности после смены премьера.