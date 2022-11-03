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Главы МИД G7 встретятся пересмотреть поддержку Украины

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В Германии запланирована встреча министров иностранных дел стран G7
В Германии запланирована встреча министров иностранных дел стран G7
Фото: EPA

3 ноября в Мюнстере (Германия) встречаются министры иностранных дел стран G7, чтобы согласовать политику в отношении усиливающихся атак России на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отметило агентство, встреча проходит из-за сохраняющихся опасений по поводу последовательности Запада в отношении российского вторжения в Украину "на фоне смены руководства в некоторых странах". Кроме того, пишет Reuters, есть опасения, что возможная победа республиканцев в США и получение ими контроля над Конгрессом на промежуточных выборах, приведет к ограничении помощи Украине со стороны США.

Также министры иностранных дел стран G7 обсудят события в Китае и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе после того, как председатель КНР Си Цзиньпин "укрепил свою власть" на съезде Коммунистической партии в прошлом месяце.

Контекст:

На прошедших 25 сентября выборах в Италии победила партия Fratelli d'Italia ("Братья Италии"), лидером которой является Джорджа Мелони.

25 октября новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак.

8 ноября в США состоятся промежуточные выборы. Как сообщает "Русская служба BBC", ожидается, что республиканцы получат большинство в Палате представителей. Заручиться помощью для Украины при новом раскладе будет сложнее, говорится в материале, поэтому ее сторонники планируют внести в декабре законопроект о новом транше помощи в надежде, что нынешний Конгресс примет его до истечения своих полномочий.

Теги: США, Германия, Украина, Великобритания, выборы, Си Цзиньпин, Большая семерка
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