Главы МИД G7 встретятся пересмотреть поддержку Украины

Как отметило агентство, встреча проходит из-за сохраняющихся опасений по поводу последовательности Запада в отношении российского вторжения в Украину "на фоне смены руководства в некоторых странах". Кроме того, пишет Reuters, есть опасения, что возможная победа республиканцев в США и получение ими контроля над Конгрессом на промежуточных выборах, приведет к ограничении помощи Украине со стороны США.

Также министры иностранных дел стран G7 обсудят события в Китае и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе после того, как председатель КНР Си Цзиньпин "укрепил свою власть" на съезде Коммунистической партии в прошлом месяце.