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ПОЛИТИКА

Ведется работа над организацией визита Сунака в Украину – Пристайко

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Сунак занял пост премьер-министра Великобритании 25 октября
Сунак занял пост премьер-министра Великобритании 25 октября
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Украины и правительство Великобритании работают над организацией визита в Украину нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 28 октября в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал ICTV.

"У него нашлось время сразу позвонить президенту [Владимиру] Зеленскому. Знаю, что это был очень хороший разговор, в ходе которого договорились, в частности, и о том, что Риши Сунак осуществит визит в Украину. Когда это конкретно произойдет – мы уже над этим работаем с нашими коллегами из правительства Великобритании", – заявил посол.

Контекст:

С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Борис Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов. За время полномасштабного вторжения РФ он три раза приезжал в Украину (за весь год – четыре), Зеленский наградил Джонсона орденом Свободы и называл его большим другом Украины.

На выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре, победила Лиз Трасс (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.

Сунак победил на новых выборах и 25 октября вступил в должность премьера.

25 октября Сунак и Зеленский провели телефонный разговор. Президент пригласил нового британского премьера в Украину. Сунак выразил надежду, что они скоро увидятся лично.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Великобритания, МИД Украины, Вадим Пристайко, визит, Риши Сунак
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