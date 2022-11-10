Великобритания дополнительно передаст Украине около 1 тыс. зенитных ракет для ПВО – минобороны

По его словам, новая партия военной помощи будет состоять из пусковых установок и ракет, способных сбивать воздушные цели, в том числе российские беспилотники и крылатые ракеты.
"Это обязательство [передать ВСУ] еще сотни ракет класса "земля-воздух" продолжает нашу оборонительную поддержку Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконных ударов по критически важной национальной инфраструктуре", – сказал Уоллес.
9 ноября он посетил два учебных полигона, где около 1,9 тыс. украинских военных проходят подготовку, организованную силами Великобритании и другими странами-партнерами. После окончания учебы они получат обмундирование (бронежилеты, одежду, средства защиты слуха, водонепроницаемые костюмы и спальные мешки) и вернутся в Украину.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.
Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.
В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.
9 ноября сайт британского правительства сообщил, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.