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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания дополнительно передаст Украине около 1 тыс. зенитных ракет для ПВО – минобороны

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9 ноября Уоллес посетил два учебных полигона в Британии, где около 1,9 тыс украинских военных проходят подготовку
9 ноября Уоллес посетил два учебных полигона в Британии, где около 1,9 тыс украинских военных проходят подготовку
Фото: ЕРА

Великобритания в ближайшее время завершит поставку около 1 тыс. дополнительных ракет класса "земля-воздух" для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 ноября сообщил сайт британского правительства со ссылкой на министра обороны Бена Уоллеса.

По его словам, новая партия военной помощи будет состоять из пусковых установок и ракет, способных сбивать воздушные цели, в том числе российские беспилотники и крылатые ракеты.

"Это обязательство [передать ВСУ] еще сотни ракет класса "земля-воздух" продолжает нашу оборонительную поддержку Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконных ударов по критически важной национальной инфраструктуре", – сказал Уоллес.

9 ноября он посетил два учебных полигона, где около 1,9 тыс. украинских военных проходят подготовку, организованную силами Великобритании и другими странами-партнерами. После окончания учебы они получат обмундирование (бронежилеты, одежду, средства защиты слуха, водонепроницаемые костюмы и спальные мешки) и вернутся в Украину.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

9 ноября сайт британского правительства сообщил, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.

Теги: Великобритания, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Бен Уоллес
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