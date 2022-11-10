Великобритания дополнительно передаст Украине около 1 тыс. зенитных ракет для ПВО – минобороны

9 ноября Уоллес посетил два учебных полигона в Британии, где около 1,9 тыс украинских военных проходят подготовку Фото: ЕРА

По его словам, новая партия военной помощи будет состоять из пусковых установок и ракет, способных сбивать воздушные цели, в том числе российские беспилотники и крылатые ракеты.

"Это обязательство [передать ВСУ] еще сотни ракет класса "земля-воздух" продолжает нашу оборонительную поддержку Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконных ударов по критически важной национальной инфраструктуре", – сказал Уоллес.

9 ноября он посетил два учебных полигона, где около 1,9 тыс. украинских военных проходят подготовку, организованную силами Великобритании и другими странами-партнерами. После окончания учебы они получат обмундирование (бронежилеты, одежду, средства защиты слуха, водонепроницаемые костюмы и спальные мешки) и вернутся в Украину.