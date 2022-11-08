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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Великобритании общественная поддержка защиты Украины вообще не изменилась в течение всего года – посол Симмонс

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Симмонс: В Великобритании не любят агрессоров. Это действительно существенная вещь в британской идентичности, которая вызывает очень большую поддержку общества
Симмонс: В Великобритании не любят агрессоров. Это действительно существенная вещь в британской идентичности, которая вызывает очень большую поддержку общества
Фото: EPA

В Великобритании есть напряжение в обществе в связи с высокой стоимостью жизни и счетами за электроэнергию, но речи о том, чтобы страна делала меньше для поддержки Украины, нет, уверена посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс. Об этом она сказала в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 7 ноября.

Журналисты спросили, каково доминирующее отношение в британском обществе к войне, начатой Россией, и связывают ли британцы рост цен в стране с санкциями против РФ и поддержкой Украины.

"Интересно, что в Великобритании общественная поддержка защиты Украины от этого вторжения вообще не изменилась в течение всего года. Регулярные опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что более 70% общественности считает, что правительственная политика верна", – подчеркнула Симмонс.

В то же время, отметила она, британцы могут волноваться по поводу стоимости жизни и счетов за энергию, которые в Великобритании, по ее оценке, действительно высоки.

"Связывают ли они это непосредственно с Украиной и считают ли, что виной тому вторжение?.. Украина является частью разговора о том, что нужно сделать. Но я совсем не чувствую, что люди связывают внутренние трудности с вторжением. Они хотят, чтобы с этим что-то сделали, они понимают, что это оказывает воздействие. Но никто не думает, что Россия или ее влияние не виноваты", – сказала посол.

По ее словам, напряжение из-за финансового влияния ситуации на британское общество сохранится, но сейчас "нет ощущения, что это создает давление на Великобританию, чтобы она делала меньше или пыталась заставить украинцев делать то, чего они не хотят делать".

Симмонс пояснила, что, по ее мнению, так происходит из-за исторического опыта Великобритании. 

"В Великобритании не любят агрессоров. Это может звучать не как политическая позиция. Но это верно. Даже есть министры в правительстве, которые говорят, что они это делают, потому что не любят агрессоров... И это действительно существенная вещь в британской идентичности, которая вызывает очень большую поддержку общества", – сказала она.

Контекст:

С 2014 года Великобритания поставляла для нужд Вооруженных сил Украины военную помощь. 

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Великобритания стала вторым крупнейшим военным донором Украины после США и к концу октября предоставила военной помощи на £2,3 млрд ($2,6 млрд), заявил глава МИД страны Джеймс Клеверли. По его словам, Великобритания намерена предоставить такую же сумму в 2023 году.

Также страна предоставляет финансовую и гуманитарную помощь, предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

Теги: Великобритания, помощь, война России против Украины, Мелинда Симмонс, посол
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