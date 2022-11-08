Посол Великобритании в Украине рассказала о состоянии совместных проектов строительства военных кораблей и баз ВМС Украины

Симмонс отметила, что сейчас больший приоритет у других сфер военного сотрудничества, но "сделка все еще существует" Фото: British Embassy Kyiv / Facebook

"Эти проекты все еще находятся в стадии разработки. Но так случилось, что нам пришлось обратить внимание на более неотложные вещи. Наши коллеги, работавшие над тем проектом, до сих пор его коммерчески продвигают, хотя, конечно, это больше работа украинцев – чтобы был коммерческий прогресс. Они все еще работают вместе", – сказала посол.

По ее словам, сейчас больший приоритет у работы, которую делает Великобритания, "чтобы помочь сохранить Черное море открытым для "зерновых соглашений" и помочь ВМС защитить себя прямо сейчас".

"Обеспечение правильного оборудования, которое поможет это сделать, имеет более высокий приоритет. Но сделка все еще существует", – добавила Симмонс.