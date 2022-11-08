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Посол Великобритании в Украине рассказала о состоянии совместных проектов строительства военных кораблей и баз ВМС Украины

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Симмонс отметила, что сейчас больший приоритет у других сфер военного сотрудничества, но "сделка все еще существует"
Симмонс отметила, что сейчас больший приоритет у других сфер военного сотрудничества, но "сделка все еще существует"
Фото: British Embassy Kyiv / Facebook

Проекты строительства военных кораблей и двух баз ВМС Украины совместно с Великобританией, начатые еще до начала полномасштабного вторжения РФ, все еще находятся в стадии разработки, так как в сотрудничестве стран появились другие приоритеты. Об этом посол Великобритании Мелинда Симмонс сказала агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, опубликованном 7 ноября.

"Эти проекты все еще находятся в стадии разработки. Но так случилось, что нам пришлось обратить внимание на более неотложные вещи. Наши коллеги, работавшие над тем проектом, до сих пор его коммерчески продвигают, хотя, конечно, это больше работа украинцев – чтобы был коммерческий прогресс. Они все еще работают вместе", – сказала посол. 

По ее словам, сейчас больший приоритет у работы, которую делает Великобритания, "чтобы помочь сохранить Черное море открытым для "зерновых соглашений" и помочь ВМС защитить себя прямо сейчас".

"Обеспечение правильного оборудования, которое поможет это сделать, имеет более высокий приоритет. Но сделка все еще существует", – добавила Симмонс. 

Контекст:

С 2014 года Великобритания поставляла для нужд Вооруженных сил Украины военную помощь. 

В августе 2020 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что готовится крупный контракт с Великобританией не только на приобретение, но и на производство в Украине летальных вооружений.

В октябре 2020 года Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУДоговор предусматривает выделение Британией кредита на 10 лет на сумму до £1,25 млрд ($1,6 млрд), помощь в строительстве двух военных баз и поддержку судостроительных мощностей в Украине.

В июне 2021 года Украина и Великобритания 21 июня подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Он предусматривает проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины. 

В декабре 2021 года года министр обороны страны Алексей Резников сообщал, что Украина переходит к практическому этапу строительства двух военно-морских баз в сотрудничестве с Великобританией в Очакове Николаевской области и Бердянске Запорожской области. По его словам, между Украиной и Великобританией подписано соглашение о привлечении £1,7 млрд (примерно $2,3 млрд) на развитие флота.  

Теги: Великобритания, Черное море, ВМС Украины, корабль, строительство, военная база, война России против Украины, корабли, Мелинда Симмонс, сотрудничество, море
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