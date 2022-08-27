Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для очистки береговой линии от мин

Для обнаружения российских мин возле своего побережья Украина получит шесть автономных поисковых машин. Три из них предоставят со складов в Великобритании, еще три будут приобретены у компаний-производителей.
Как отметили в британском ведомстве, данные беспилотники предназначены для использования на мелководных побережьях, они эффективно работают на глубине до 100 м, обнаруживают и идентифицируют мины с помощью набора датчиков. Это позволит ВМС Украины своевременно их уничтожать.
Кроме того, в ближайшие месяцы десятки военнослужащих ВМС Украины научат пользоваться этими беспилотниками. Первая группа украинских военных уже начала трехнедельное обучение.
"Это жизненно важное оборудование и обучение [военнослужащих] помогут Украине сделать свои воды безопасными, помогут наладить поток зерна к остальному миру и помогут Вооруженным силам Украины, которые стремятся защитить свое побережье и порты", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 августа стало известно, что Великобритания планирует выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.
25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на 26 августа в 15 стран мира уже отправлены 44 судна с украинской агропродукцией, общий вес которой составил 1 млн тонн.