Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для очистки береговой линии от мин

Для обнаружения российских мин возле своего побережья Украина получит шесть автономных поисковых машин. Три из них предоставят со складов в Великобритании, еще три будут приобретены у компаний-производителей.

Как отметили в британском ведомстве, данные беспилотники предназначены для использования на мелководных побережьях, они эффективно работают на глубине до 100 м, обнаруживают и идентифицируют мины с помощью набора датчиков. Это позволит ВМС Украины своевременно их уничтожать.

Кроме того, в ближайшие месяцы десятки военнослужащих ВМС Украины научат пользоваться этими беспилотниками. Первая группа украинских военных уже начала трехнедельное обучение.

"Это жизненно важное оборудование и обучение [военнослужащих] помогут Украине сделать свои воды безопасными, помогут наладить поток зерна к остальному миру и помогут Вооруженным силам Украины, которые стремятся защитить свое побережье и порты", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

3 августа стало известно, что Великобритания планирует выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.