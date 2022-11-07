За полгода Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. У него нет Киева, у него нет Одессы, Крым выглядит несколько неопределенным – посол Великобритании в Украине

Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, что дает ей основания верить, что Украина полностью победит Россию и вернет свои территории.

"У России действительно больше оружия, но они не очень хорошо его используют. Сейчас ноябрь, и это длится уже больше полугода, а Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. У него нет Киева, у него нет Одессы, он не смог все это взять. Крым выглядит несколько неопределенным. Крым на самом деле менее определен, чем был до того, как это началось. Ничто из этого не звучит для меня как победа", – сказала посол.

Она подчеркнула, что "ужасные вещи все еще происходят": украинцы гибнут, люди остаются без воды и света. Но, по ее мнению, ничто из этого не имеет большого значения для Путина с точки зрения его целей в Украине.

Симмонс также отметила, что хотя Украина меньше по размеру, чем Россия, Вооруженные силы Украины показали себя "не просто решительными, не просто стойкими, но и невероятно ловкими", а ВС РФ – "это буквально противоположность ловкости".

"Украинцы знают свою местность, выучили врага. Россияне гораздо хуже знают эту местность и отказываются от изучения врага. Я говорю, что это не просто вопрос размера и возможностей. Это также вопрос хитрости и ума. И, конечно, есть вопрос к каждому украинцу, который я всегда задаю, – они говорят, что у них нет выбора. У россиян есть выбор, они могут остановиться завтра и вернуться домой. Если остановятся украинцы – это будет все, они лишатся страны", – подытожила посол.