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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За полгода Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. У него нет Киева, у него нет Одессы, Крым выглядит несколько неопределенным – посол Великобритании в Украине

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Симмонс: Крым на самом деле менее определен, чем был до того, как это началось
Симмонс: Крым на самом деле менее определен, чем был до того, как это началось
Скриншот: UK in Ukraine / Twitter

Президент РФ Владимир Путин за время полномасштабного вторжения не достиг ни одной из своих стратегических целей, а его способность контролировать Крым выглядит даже менее определенной, чем до начала вторжения в феврале, считает посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина"отвечая на вопрос, что дает ей основания верить, что Украина полностью победит Россию и вернет свои территории.

"У России действительно больше оружия, но они не очень хорошо его используют. Сейчас ноябрь, и это длится уже больше полугода, а Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. У него нет Киева, у него нет Одессы, он не смог все это взять. Крым выглядит несколько неопределенным. Крым на самом деле менее определен, чем был до того, как это началось. Ничто из этого не звучит для меня как победа", – сказала посол.

Она подчеркнула, что "ужасные вещи все еще происходят": украинцы гибнут, люди остаются без воды и света. Но, по ее мнению, ничто из этого не имеет большого значения для Путина с точки зрения его целей в Украине.

Симмонс также отметила, что хотя Украина меньше по размеру, чем Россия, Вооруженные силы Украины показали себя "не просто решительными, не просто стойкими, но и невероятно ловкими", а ВС РФ – "это буквально противоположность ловкости".

"Украинцы знают свою местность, выучили врага. Россияне гораздо хуже знают эту местность и отказываются от изучения врага. Я говорю, что это не просто вопрос размера и возможностей. Это также вопрос хитрости и ума. И, конечно, есть вопрос к каждому украинцу, который я всегда задаю, – они говорят, что у них нет выбора. У россиян есть выбор, они могут остановиться завтра и вернуться домой. Если остановятся украинцы – это будет все, они лишатся страны", – подытожила посол.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. Также он намекал, что "защищая" аннексированные территории, Россия может применить ядерное оружие.

26 октября Путин в ходе видеовстречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ сделал ряд заявлений, касающихся Украины. В том числе он повторил за российской пропагандой и военачальниками бездоказательный тезис о якобы планах Украины применить "грязную бомбу". Российский президент заявил, что Украина якобы "фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России".

В американском Институте исследования войны полагают: последние заявления Путина свидетельствуют о том, что он не отказался от своих "максималистских" целей в войне с Украиной.

Теги: Владимир Путин, Крым, Великобритания, Вооруженные силы Украины, война России против Украины, Мелинда Симмонс, посол
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