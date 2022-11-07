Решение о вступлении Украины в НАТО – политическое, но отсутствие прогресса в реформах даст удобную причину тем, кто не заинтересован в расширении – посол Великобритании

"Я думаю, что во всем этом есть элемент политического решения. Так всегда было и будет. Я не думаю, что это сброшено со счетов. Но я также считаю, что существует тесная связь между необходимостью существенных реформ и политическим решением, потому что, если вы не добьетесь прогресса в этих существенных реформах, вы дадите очень удобную причину для тех, кто может быть менее заинтересован в продолжении расширения числа членов", – сказала Симмонс.

Посол указала, что требование об оперативной совместимости украинской армии с армиями НАТО было выполнено еще до начала полномасштабной войны, но необходимость в институциональной реформе оборонных механизмов в Украине по-прежнему актуальна.

"Откровенно говоря, единственное, что сделала эта война, которой никто не хотел, – она показала, насколько украинские Вооруженные силы способны действовать со стандартным оборудованием НАТО. Но на самом деле мы это знали еще до войны. Мне жаль, что им пришлось пройти проверку в этом. Но мы уже знали, что проблема не в совместимости, в том смысле, что это уже было выполнено. Речь шла об институциональной реформе оборонных механизмов, оборонных закупок, человеческих ресурсов обороны и т.д., где, как мы все знаем, предстоит еще много работы", – сказала Симмонс.

Посол подчеркнула, что эта реформа необходима не только для вступления Украины в НАТО, она важна для усиления ВСУ в будущем. По ее словам, Министерство обороны Украины работает над этим.

Симмонс отметила, что НАТО в принципе открыто для стран, которые могут коллективно играть свою роль в европейской безопасности, но сейчас речь идет в первую очередь об актуальных угрозах Украине.

"Не думаю, что это сюрприз, что Украина стремится вступить в НАТО. Но для этого нужен консенсус всех стран-участниц, а все страны-участницы сейчас сосредоточены на том, что прямо перед нами, а именно на экзистенциальной безопасности Украины", – отметила она.

В то же время посол сказала, что понимает, почему украинские власти подали заявку на вступление в Альянс, и считает, что "очень хорошо обсуждать шаги на пути к этому".