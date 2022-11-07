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ПОЛИТИКА

Решение о вступлении Украины в НАТО – политическое, но отсутствие прогресса в реформах даст удобную причину тем, кто не заинтересован в расширении – посол Великобритании

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Симмонс: Во всем этом есть элемент политического решения. Так всегда было и будет. Но есть тесная связь между необходимостью существенных реформ и политическим решением
Симмонс: Во всем этом есть элемент политического решения. Так всегда было и будет. Но есть тесная связь между необходимостью существенных реформ и политическим решением
Фото: British Embassy Kyiv / Facebook

Политическое решение о вступлении Украины в НАТО связано с существенными оборонными реформами, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Об этом она сказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что во всем этом есть элемент политического решения. Так всегда было и будет. Я не думаю, что это сброшено со счетов. Но я также считаю, что существует тесная связь между необходимостью существенных реформ и политическим решением, потому что, если вы не добьетесь прогресса в этих существенных реформах, вы дадите очень удобную причину для тех, кто может быть менее заинтересован в продолжении расширения числа членов", – сказала Симмонс.

Посол указала, что требование об оперативной совместимости украинской армии с армиями НАТО было выполнено еще до начала полномасштабной войны, но необходимость в институциональной реформе оборонных механизмов в Украине по-прежнему актуальна.

"Откровенно говоря, единственное, что сделала эта война, которой никто не хотел, – она показала, насколько украинские Вооруженные силы способны действовать со стандартным оборудованием НАТО. Но на самом деле мы это знали еще до войны. Мне жаль, что им пришлось пройти проверку в этом. Но мы уже знали, что проблема не в совместимости, в том смысле, что это уже было выполнено. Речь шла об институциональной реформе оборонных механизмов, оборонных закупок, человеческих ресурсов обороны и т.д., где, как мы все знаем, предстоит еще много работы", – сказала Симмонс.

Посол подчеркнула, что эта реформа необходима не только для вступления Украины в НАТО, она важна для усиления ВСУ в будущем. По ее словам, Министерство обороны Украины работает над этим.

Симмонс отметила, что НАТО в принципе открыто для стран, которые могут коллективно играть свою роль в европейской безопасности, но сейчас речь идет в первую очередь об актуальных угрозах Украине.

"Не думаю, что это сюрприз, что Украина стремится вступить в НАТО. Но для этого нужен консенсус всех стран-участниц, а все страны-участницы сейчас сосредоточены на том, что прямо перед нами, а именно на экзистенциальной безопасности Украины", – отметила она.

В то же время посол сказала, что понимает, почему украинские власти подали заявку на вступление в Альянс, и считает, что "очень хорошо обсуждать шаги на пути к этому".

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 4 октября ОПУ сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.

31 октября Украина начала работу по подписанию деклараций о ее евроатлантической перспективе с членами НАТО, сообщил Зеленский.

Теги: НАТО, Великобритания, армия, реформы, Министерство обороны Украины, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, Мелинда Симмонс, посол
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