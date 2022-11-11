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Блинкен не намерен контактировать в Лавровым на саммите G20 – спикер Госдепа США

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Лавров поедет на саммит вместо Путина
Лавров поедет на саммит вместо Путина
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе саммита "Большой двадцатки", который пройдет на Бали на следующей неделе.

Об этом спикер Госдепартамента США Нед Прайс сообщил на брифинге 10 ноября, его цитирует сайт Госдепа.

"На данный момент у нас нет планов какого-либо формального взаимодействия", – сказал он.

Лавров будет возглавлять российскую делегацию на саммите. Президент РФ Владимир Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.

Прайса спросили, как он считает, должен ли Лавров быть изолирован, как это было во время министерской встречи в июле. Он в ответ сказал, что США считают, что с РФ "больше нельзя вести дела как обычно".

"Это не только наше мнение; я думаю, мы все видели на Бали во время министерской встречи G20 в июле, что Россия была изолирована. Мы услышали это из заявлений ряда министров, представляющих большинство стран G20. Мы это слышали. Очевидно, что министр иностранных дел Лавров тоже это слышал, – сказал Прайс. – Я подозреваю, что министр иностранных дел Лавров, который будет представлять свою страну, по крайней мере по публичным заявлениям, услышит нечто очень похожее". 

Он подчеркнул, что осуждение войны, которую РФ ведет против Украины, "выходит далеко за рамки стран "Большой семерки".

"Мы слышали целый ряд стран в регионе, включая страны, которые по крайней мере сначала пытались хеджировать, страны, которые в последнее время были гораздо более прямыми и резкими в своих высказываниях, призывая к прекращению этой агрессии, давая понять, что это не эпоха войны, что границы не могут и не должны перекраиваться силой. И, конечно, есть все сопутствующие последствия агрессии России против Украины, и я подозреваю, что G20 станет возможностью для ряда этих стран выступить, в некоторых случаях из первых уст, по вопросам о последствиях роста цен на продовольствие, роста цен на энергоносители, подрыва международного порядка, основанного на правилах", – добавил спикер Госдепа.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Индонезия, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Энтони Блинкен, саммит G20, Нед Прайс
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