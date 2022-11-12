Мировые лидеры откажутся от совместного фото на саммите G20 из-за участия РФ – СМИ

Издание отмечает, что такое "семейное фото" обычно создает интересную динамику на саммите, так как лидеры, фотографируясь, приветствуют друг друга на публике.
В Индонезии такую фотосессию не планируют из-за "широко распространенного дискомфорта от присутствия России" – президент России Владимир Путин отказался участвовать в саммите, но РФ будет там представлена, делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как пишет СМИ, британские чиновники считают, что членство России в G20 означает: на саммите в Индонезии не смогут согласовать итоговое коммюнике.
В ходе встречи главы МИД стран G20 летом традиционное групповое фото тоже не делали, Лавров тогда покинул саммит досрочно.
Госсекретарь США Энтони Блинкен контактировать с Лавровым на саммите лидеров не планирует, заявили в Госдепе 10 ноября.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
В Кремле изначально заявляли, что Путин принял приглашение на саммит, но не говорили, как он будет участвовать в нем – очно или по видеосвязи. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии Джоко Видодо говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.
8 ноября Видодо после разговора с Путиным заявил, что тот присоединится к саммиту виртуально, если приехать ему не удастся.
10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит Лавров, а на следующий день он сказал, что Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.