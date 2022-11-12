Мировые лидеры откажутся от совместного фото на саммите G20 из-за участия РФ – СМИ

На министерской встрече представители стран G20 тоже не фотографировались с Лавровым, который возглавит российскую делегацию на саммите 15–16 ноября Фото: ЕРА

Издание отмечает, что такое "семейное фото" обычно создает интересную динамику на саммите, так как лидеры, фотографируясь, приветствуют друг друга на публике.

В Индонезии такую фотосессию не планируют из-за "широко распространенного дискомфорта от присутствия России" – президент России Владимир Путин отказался участвовать в саммите, но РФ будет там представлена, делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как пишет СМИ, британские чиновники считают, что членство России в G20 означает: на саммите в Индонезии не смогут согласовать итоговое коммюнике.

В ходе встречи главы МИД стран G20 летом традиционное групповое фото тоже не делали, Лавров тогда покинул саммит досрочно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен контактировать с Лавровым на саммите лидеров не планирует, заявили в Госдепе 10 ноября.