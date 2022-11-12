"Россия будет изолирована". Великобритания и ЕС призывают устроить забастовку Лаврову на G20 – The Telegraph

Чиновники ЕС заявили The Telegraph, что сделают "все возможное", чтобы изолировать Россию на мероприятии. Они также призывают союзников "очень твердо показать", что международное сообщество думает о "преступлениях и действиях" России.
Также представители ЕС призывают членов делегаций из других стран не проводить встречи с Лавровым и с кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, а также уходить во время выступления российской стороны.
В этих намерениях членам ЕС помогает Великобритания, рассказали источники The Telegraph.
Тема войны в Украине займет центральное место на Бали, заявил изданию другой источник. отметив, что этот саммит не будет "обычным бизнесом". Он резюмировал: "Будет коалиция, и Россия будет изолирована". По его словам, Лавров должен увидеть, "насколько Россия изолирована".
The Guardian сообщила 11 ноября, что мировые лидеры на G20 откажутся от совместного фото из-за участия РФ. Как пишет СМИ, британские чиновники считают, что членство России в G20 означает: на саммите в Индонезии не смогут согласовать итоговое коммюнике.
В ходе встречи главы МИД стран G20 летом традиционное групповое фото тоже не делали, Лавров тогда покинул саммит досрочно.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
В Кремле изначально заявляли, что Путин принял приглашение на саммит, но не говорили, как он будет участвовать в нем – очно или по видеосвязи. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии Джоко Видодо говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.
8 ноября Видодо после разговора с Путиным заявил, что тот присоединится к саммиту виртуально, если приехать ему не удастся.
10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит Лавров, а на следующий день он сказал, что Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.
Госсекретарь США Энтони Блинкен контактировать с Лавровым на саммите лидеров не планирует, заявили в Госдепе 10 ноября.