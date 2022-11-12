"Россия будет изолирована". Великобритания и ЕС призывают устроить забастовку Лаврову на G20 – The Telegraph

Чиновники ЕС заявили The Telegraph, что сделают "все возможное", чтобы изолировать Россию на мероприятии. Они также призывают союзников "очень твердо показать", что международное сообщество думает о "преступлениях и действиях" России.

Также представители ЕС призывают членов делегаций из других стран не проводить встречи с Лавровым и с кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, а также уходить во время выступления российской стороны.

В этих намерениях членам ЕС помогает Великобритания, рассказали источники The Telegraph.

Тема войны в Украине займет центральное место на Бали, заявил изданию другой источник. отметив, что этот саммит не будет "обычным бизнесом". Он резюмировал: "Будет коалиция, и Россия будет изолирована". По его словам, Лавров должен увидеть, "насколько Россия изолирована".

The Guardian сообщила 11 ноября, что мировые лидеры на G20 откажутся от совместного фото из-за участия РФ. Как пишет СМИ, британские чиновники считают, что членство России в G20 означает: на саммите в Индонезии не смогут согласовать итоговое коммюнике.

В ходе встречи главы МИД стран G20 летом традиционное групповое фото тоже не делали, Лавров тогда покинул саммит досрочно.