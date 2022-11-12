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"Россия будет изолирована". Великобритания и ЕС призывают устроить забастовку Лаврову на G20 – The Telegraph

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Российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД РФ Лавров
Российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД РФ Лавров
Фото: EPA

Великобритания и Европейский союз договорились бойкотировать Россию на саммите G20, который состоится на Бали (Индонезия). Об этом говорится в материале The Telegraph, опубликованном 11 ноября.

Чиновники ЕС заявили The Telegraph, что сделают "все возможное", чтобы изолировать Россию на мероприятии. Они также призывают союзников "очень твердо показать", что международное сообщество думает о "преступлениях и действиях" России.

Также представители ЕС призывают членов делегаций из других стран не проводить встречи с Лавровым и с кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, а также уходить во время выступления российской стороны.

В этих намерениях членам ЕС помогает Великобритания, рассказали источники The Telegraph.

Тема войны в Украине займет центральное место на Бали, заявил изданию другой источник. отметив, что этот саммит не будет "обычным бизнесом". Он резюмировал: "Будет коалиция, и Россия будет изолирована". По его словам, Лавров должен увидеть, "насколько Россия изолирована".

The Guardian сообщила 11 ноября, что мировые лидеры на G20 откажутся от совместного фото из-за участия РФ. Как пишет СМИ, британские чиновники считают, что членство России в G20 означает: на саммите в Индонезии не смогут согласовать итоговое коммюнике.

В ходе встречи главы МИД стран G20 летом традиционное групповое фото тоже не делали, Лавров тогда покинул саммит досрочно.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский примет в нем участие, но, скорее всего, в онлайн-формате, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

В Кремле изначально заявляли, что Путин принял приглашение на саммит, но не говорили, как он будет участвовать в нем – очно или по видеосвязи. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии Джоко Видодо говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.

8 ноября Видодо после разговора с Путиным заявил, что тот присоединится к саммиту виртуально, если приехать ему не удастся.

10 ноября пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков объявил, что российскую делегацию возглавит Лавров, а на следующий день он сказал, что Путин не намерен участвовать во встрече G20 ни виртуально, ни очно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен контактировать с Лавровым на саммите лидеров не планирует, заявили в Госдепе 10 ноября.

Теги: Россия, Великобритания, Индонезия, забастовка, Сергей Лавров, G20, Европейский союз, саммит, Бали, саммит G20
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