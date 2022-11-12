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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Близится саммит G20". Спикер командования Воздушных сил заявил, что россияне накапливают ракеты, чтобы "в какой-то момент" ударить по Украине

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В октябре россияне несколько раз наносили по Украине массированные ракетные удары
В октябре россияне несколько раз наносили по Украине массированные ракетные удары
Фото: EPA

Россия накапливает ракеты и может снова нанести массированные удары по Украине. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона 12 ноября, который транслировало Общественное.

Он отметил, что Россия уже использовала против Украины "невероятно большое количество ракет" и не может себе позволить часто наносить массированные удары.

"Поэтому они накаляют, чтобы в какой-то момент... Вы знаете, что события близятся, и саммит "Большой двадцатки"... Они очень любят в такие дни провести какие-то провокации", – сказал Игнат.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

У россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял в конце октября начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Юрий Игнат
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