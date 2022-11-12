"Близится саммит G20". Спикер командования Воздушных сил заявил, что россияне накапливают ракеты, чтобы "в какой-то момент" ударить по Украине

В октябре россияне несколько раз наносили по Украине массированные ракетные удары Фото: EPA

Он отметил, что Россия уже использовала против Украины "невероятно большое количество ракет" и не может себе позволить часто наносить массированные удары.

"Поэтому они накаляют, чтобы в какой-то момент... Вы знаете, что события близятся, и саммит "Большой двадцатки"... Они очень любят в такие дни провести какие-то провокации", – сказал Игнат.