Оккупанты 11 ноября нанесли по Украине четыре ракетных и 23 авиаудара – Генштаб ВСУ

Войска РФ наносят ракетные удары по Украине с 24 февраля Фото: EPA

Также оккупанты совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. [...] Ударам подверглись более 25 населенных пунктов в Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях", – говорится в сообщении.

Также из артиллерии, танков и минометов оккупанты обстреливали районы населенных пунктов на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

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