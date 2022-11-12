Оккупанты 11 ноября нанесли по Украине четыре ракетных и 23 авиаудара – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. [...] Ударам подверглись более 25 населенных пунктов в Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях", – говорится в сообщении.
Также из артиллерии, танков и минометов оккупанты обстреливали районы населенных пунктов на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
У россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял в конце октября начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.
10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.