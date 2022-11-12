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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море находится два российских ракетоносителя с 16 "Калибрами" – ОК "Юг"

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РФ снова начала выводить ракетоносители в Черное море
РФ снова начала выводить ракетоносители в Черное море
Фото: EPA

Российские оккупанты вывели в Черное море два носителя крылатых ракет. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 12 ноября.

"Во вражеской корабельной группировке в Черном море, состоящей из 21 корабля, на боевом дежурстве два надводных ракетоносителя", – говорится в сообщении.

Они несут 16 ракет "Калибр".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1096270224405456/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против страны.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он. 

10 ноября в Черном море было, по информации ВМС Украины, до 14 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Черное море, война России против Украины, ракеты, корабли
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