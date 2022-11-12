В Черном море находится два российских ракетоносителя с 16 "Калибрами" – ОК "Юг"

"Во вражеской корабельной группировке в Черном море, состоящей из 21 корабля, на боевом дежурстве два надводных ракетоносителя", – говорится в сообщении.

Они несут 16 ракет "Калибр".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против страны.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.

10 ноября в Черном море было, по информации ВМС Украины, до 14 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр".