Зеленский: Все чаще в Черное море не выходит ни один носитель "Калибров". Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками

"Но также, пожалуйста, заметьте: все чаще есть сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе. Я уверен в этом", – сказал президент.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 6 ноября, составили около 75,9 тыс. военных, 2765 танков, 277 самолетов, 260 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.

После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения". Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке".