В Черном море на боевом дежурстве семь кораблей оккупантов, ни один из них не несет "Калибры" – ВМС Украины

В ВМС Украины отметили, что среди этих кораблей нет носителей крылатых ракет "Калибр".

В Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до трех кораблей и катеров, а в Средиземном – 13 кораблей, из которых пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Также в сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили в Азовское море – 26 судов (три судна следовали из пролива Босфор), в Черное море – 16 судов (пять судов продолжили движение в направлении пролива Босфор).