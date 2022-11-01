В Черном море на боевом дежурстве семь кораблей оккупантов, ни один из них не несет "Калибры" – ВМС Украины

В ВМС Украины отметили, что среди этих кораблей нет носителей крылатых ракет "Калибр".
В Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до трех кораблей и катеров, а в Средиземном – 13 кораблей, из которых пять носителей крылатых ракет "Калибр".
Также в сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили в Азовское море – 26 судов (три судна следовали из пролива Босфор), в Черное море – 16 судов (пять судов продолжили движение в направлении пролива Босфор).
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.