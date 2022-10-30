В Черном море РФ сосредоточила три носителя с 24 ракетами "Калибр" – ОК "Юг"

"Корабельная группировка противника в Черном море составляет 10 кораблей, среди которых три надводных ракетоносителя, вооруженные 24 крылатыми ракетами типа "Калибр", а также один большой десантный корабль", – говорится в сообщении.
29 октября в Черном море было два надводных и один подводный носители с 20 ракетами "Калибр", сообщали в ОК "Юг".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.