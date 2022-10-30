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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море РФ сосредоточила три носителя с 24 ракетами "Калибр" – ОК "Юг"

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Корабельная группировка РФ в Черном море составляет 10 кораблей
Корабельная группировка РФ в Черном море составляет 10 кораблей
Фото: EPA

В Черном море Россия сосредоточила три носителя с 24 ракетами "Калибр". Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 30 октября.

"Корабельная группировка противника в Черном море составляет 10 кораблей, среди которых три надводных ракетоносителя, вооруженные 24 крылатыми ракетами типа "Калибр", а также один большой десантный корабль", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1080489195952108/

29 октября в Черном море было два надводных и один подводный носители с 20 ракетами "Калибр", сообщали в ОК "Юг".

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Черное море, война России против Украины, ракеты, корабли
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