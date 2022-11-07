В Черном море Россия сосредоточила один носитель с восемью ракетами "Калибр" – ОК "Юг"

По информации украинского командования, четыре корабля РФ находятся недалеко от южного побережья Крыма Фото: depositphotos.com

В командовании отметили, что ракетоноситель снаряжен восемью ракетами "Калибр". При этом все четыре корабля находятся недалеко от южного побережья Крыма ближе к пунктам базирования.

"Минная опасность усилена штормовой погодой, но это больше касается выноса мин до береговой линии. Функционирование "зерновых коридоров" продолжается в соответствии с графиком, скоординированным Стамбульским центром", – говорится в сообщении.