В Черном море Россия сосредоточила один носитель с восемью ракетами "Калибр" – ОК "Юг"

В командовании отметили, что ракетоноситель снаряжен восемью ракетами "Калибр". При этом все четыре корабля находятся недалеко от южного побережья Крыма ближе к пунктам базирования.
"Минная опасность усилена штормовой погодой, но это больше касается выноса мин до береговой линии. Функционирование "зерновых коридоров" продолжается в соответствии с графиком, скоординированным Стамбульским центром", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.
6 ноября Зеленский указал на то, что все чаще есть сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". По его словам, это весомый результат, обеспеченный защитниками Украины.