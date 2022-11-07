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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море Россия сосредоточила один носитель с восемью ракетами "Калибр" – ОК "Юг"

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По информации украинского командования, четыре корабля РФ находятся недалеко от южного побережья Крыма
По информации украинского командования, четыре корабля РФ находятся недалеко от южного побережья Крыма
Фото: depositphotos.com

В Черном море российские оккупанты усилили группировку из трех кораблей одним ракетоносителем. Об этом в Facebook сообщила 7 ноября пресс-служба оперативного командования "Юг".

В командовании отметили, что ракетоноситель снаряжен восемью ракетами "Калибр". При этом все четыре корабля находятся недалеко от южного побережья Крыма ближе к пунктам базирования.

"Минная опасность усилена штормовой погодой, но это больше касается выноса мин до береговой линии. Функционирование "зерновых коридоров" продолжается в соответствии с графиком, скоординированным Стамбульским центром", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/3397439113857331/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

6 ноября Зеленский указал на то, что все чаще есть сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". По его словам, это весомый результат, обеспеченный защитниками Украины.

Теги: Россия, Украина, война, корабль, война России против Украины, ракеты, корабли, море, российские оккупанты, зерно
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