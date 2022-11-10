США наблюдали, как корабли России готовятся к возможным испытаниям ядерной торпеды – CNN

Источник сообщил, что среди кораблей России была модифицированная подводная лодка с крылатыми ракетами "Белгород", которая может запускать беспилотные подводные аппараты, в том числе торпеду "Посейдон".
На прошлой неделе США заметили, что суда покидают полигон в Арктическом море и возвращаются в порт, не проведя испытания. В США считают, утверждает CNN, что РФ могла столкнуться с "техническими трудностями". Западный эксперт сообщил телекомпании, что военная промышленность России "переживает непростые времена".
Официальные лица США заявили, что Россия может попытаться снова испытать торпеду. Однако, по их информации, вода в районе испытаний скоро начнет покрываться льдом, что ограничит время для операций.
Торпеда "Посейдон" – это ядерный беспилотный подводный аппарат, который может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Его ядерная силовая установка, сообщило CNN, дает торпеде практически безграничную дальность полета.
"Белгород" на сегодняшний день является самой длинной подводной лодкой – при своей длине в более 608 футов (чуть больше 185 м) она длиннее подводных лодок с баллистическими ракетами и управляемыми ракетами класса "Огайо" ВМС США (длина – 569 футов, или почти 174 м).
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения такого оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
8 ноября пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США и Россия договорились о переговорах о возобновлении инспекций ядерных объектов. По словам Прайса, он верит в "силу дипломатии и диалога", но в то же время у него нет "иллюзий, когда речь идет о России".