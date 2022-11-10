США наблюдали, как корабли России готовятся к возможным испытаниям ядерной торпеды – CNN

Источник сообщил, что среди кораблей России была модифицированная подводная лодка с крылатыми ракетами "Белгород", которая может запускать беспилотные подводные аппараты, в том числе торпеду "Посейдон".

На прошлой неделе США заметили, что суда покидают полигон в Арктическом море и возвращаются в порт, не проведя испытания. В США считают, утверждает CNN, что РФ могла столкнуться с "техническими трудностями". Западный эксперт сообщил телекомпании, что военная промышленность России "переживает непростые времена".

Официальные лица США заявили, что Россия может попытаться снова испытать торпеду. Однако, по их информации, вода в районе испытаний скоро начнет покрываться льдом, что ограничит время для операций.

Торпеда "Посейдон" – это ядерный беспилотный подводный аппарат, который может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Его ядерная силовая установка, сообщило CNN, дает торпеде практически безграничную дальность полета.

"Белгород" на сегодняшний день является самой длинной подводной лодкой – при своей длине в более 608 футов (чуть больше 185 м) она длиннее подводных лодок с баллистическими ракетами и управляемыми ракетами класса "Огайо" ВМС США (длина – 569 футов, или почти 174 м).