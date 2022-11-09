Белый дом и Кремль договорились возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием – Госдеп

"Мы договорились, что двусторонняя консультативная комиссия соберется в ближайшее время… Информация о работе комиссии является конфиденциальной, но мы надеемся на конструктивную встречу", – сказал Прайс.

Он добавил, что верит в "силу дипломатии и диалога", но в то же время у него нет “иллюзий, когда речь идет о России”.

"У нас есть реалистичный взгляд на то, что диалог между США и Россией может быть и чего он может достичь", – добавил Прайс.

Изданию Bloomberg двое собеседников из Москвы заявили, что вероятным местом встречи может быть Каир (Египет). В Женеве (Швейцария) заседание комиссии Россия провести не хочет, поскольку Швейцария присоединилась к санкциям против нее в связи с полномасштабной агрессией РФ против Украины, говорится в статье.