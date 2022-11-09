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Белый дом и Кремль договорились возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием – Госдеп

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Прайс заявил, что верит в "силу дипломатии и диалога"
Прайс заявил, что верит в "силу дипломатии и диалога"
Фото: U.S. Department of State / Flickr

США и Россия договорились о переговорах о возобновлении инспекций ядерных объектов. Об этом на брифинге 8 ноября заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, сообщила пресс-служба Госдепа.

"Мы договорились, что двусторонняя консультативная комиссия соберется в ближайшее время… Информация о работе комиссии является конфиденциальной, но мы надеемся на конструктивную встречу", – сказал Прайс.

Он добавил, что верит в "силу дипломатии и диалога", но в то же время у него нет “иллюзий, когда речь идет о России”.

"У нас есть реалистичный взгляд на то, что диалог между США и Россией может быть и чего он может достичь", – добавил Прайс. 

Изданию Bloomberg двое собеседников из Москвы заявили, что вероятным местом встречи может быть Каир (Египет). В Женеве (Швейцария) заседание комиссии Россия провести не хочет, поскольку Швейцария присоединилась к санкциям против нее в связи с полномасштабной агрессией РФ против Украины, говорится в статье.

Контекст:

Как отметил Bloomberg, двусторонняя консультативная комиссия, которая занимается практическими вопросами выполнения договора о сокращении ядерных вооружений между США и РФ, последний раз собиралась в Женеве в октябре 2021 года. После начала полномасштабного вторжения стороны приостановили ее работу.

Теги: Россия, США, оружие, ядерное оружие, Швейцария, Женева, переговоры, вооружение, Каир, Нед Прайс
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