ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ вывела в Черное море 17 кораблей, они "жмутся" к берегам оккупированного Крыма – украинские военные

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Корабли "жмутся" к берегам оккупированного Крыма, отметили в Одесской ОВА
Корабли "жмутся" к берегам оккупированного Крыма, отметили в Одесской ОВА
Фото: ЕРА

В Черное море вышли 17 кораблей российского флота, в том числе два ракетоносителя 16 "Калибрами". Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг", опубликованной в Facebook 11 ноября.

"В Черном море продолжает маневрировать корабельную группировку вражеского недофлота в количестве 17 единиц, на боевое дежурство выведены два ракетоносителя с 16 "Калибрами". Определенным образом враг намекает, что готов отомстить за "неудобные сложные решения" по Херсонской области, до которых его довели. А значит, вполне вероятны повторы массированных ракетно-дроновых обстрелов по всей территории Украины", – говорится в сводке. 

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона назвал вывод кораблей "определенными демонстративными действиями". 

"Корабли же не появляются в зоне нашего огневого поражения, понимают, что судьба "Москвы" не очень их потешит. Они жмутся к берегам оккупированного Крыма. А что касается "Калибров" – они могут и не ложиться на боевой курс, выходить в море – а ракета позволяет совершать пуски с вод возле Крыма. Это демонстрация "хилых мышц" – я говорю без преувеличения – хилых мышц Черноморского флота, а сейчас даже флотилии. Потому что нет флагмана у этих кораблей", – сказал он. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1131119930851451/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против страны.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он. 

10 ноября в Черном море было, по информации ВМС Украины, до 14 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Черное море, корабль, война России против Украины, ракеты, российский корабль, корабли, море, Сергей Братчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
"Красивая женщина". Никитюк обнародовала новый фотосет
"Красивая женщина". Никитюк обнародовала новый фотосет
"Баблорубка". Тина Кароль высказалась о Меладзе, выступившем в Москве
"Баблорубка". Тина Кароль высказалась о Меладзе, выступившем в Москве
49-летняя Клум в облегающем кожаном топе продефилировала перед камерой. Видео
49-летняя Клум в облегающем кожаном топе продефилировала перед камерой. Видео
"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде
"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде
  "У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова
  "У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова
"Вот такой я человек". 20-летняя дочь Немцова объяснила, зачем вышла замуж во второй раз
"Вот такой я человек". 20-летняя дочь Немцова объяснила, зачем вышла замуж во второй раз
"Типа девственница в 64, я хохочу". 50 Cent снова высмеял Мадонну
"Типа девственница в 64, я хохочу". 50 Cent снова высмеял Мадонну
"Никогда не переставай бороться за то, что любишь". Андрей Шевченко поздравил сына с 16-летием
"Никогда не переставай бороться за то, что любишь". Андрей Шевченко поздравил сына с 16-летием
С откровенным декольте и в коротком платье. Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену
С откровенным декольте и в коротком платье. Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (162032)
2
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (112814)
3
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (71222)
4
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом (65977)
5
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом (62417)
6
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (60223)
7
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тышкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (57528)
8
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после (50675)
 
 
 
 