РФ вывела в Черное море 17 кораблей, они "жмутся" к берегам оккупированного Крыма – украинские военные

"В Черном море продолжает маневрировать корабельную группировку вражеского недофлота в количестве 17 единиц, на боевое дежурство выведены два ракетоносителя с 16 "Калибрами". Определенным образом враг намекает, что готов отомстить за "неудобные сложные решения" по Херсонской области, до которых его довели. А значит, вполне вероятны повторы массированных ракетно-дроновых обстрелов по всей территории Украины", – говорится в сводке.

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона назвал вывод кораблей "определенными демонстративными действиями".

"Корабли же не появляются в зоне нашего огневого поражения, понимают, что судьба "Москвы" не очень их потешит. Они жмутся к берегам оккупированного Крыма. А что касается "Калибров" – они могут и не ложиться на боевой курс, выходить в море – а ракета позволяет совершать пуски с вод возле Крыма. Это демонстрация "хилых мышц" – я говорю без преувеличения – хилых мышц Черноморского флота, а сейчас даже флотилии. Потому что нет флагмана у этих кораблей", – сказал он.