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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия снова вывела в Черное море корабль с "Калибрами" – ВМС ВСУ

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В Черном море снова дежурит российский корабль с ракетами
В Черном море снова дежурит российский корабль с ракетами
Фото: EPA

В Черном море на боевом дежурстве находятся до 14 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают в Facebook Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Общий залп носителя составляет восемь ракет. В последний раз наличие носителя "Калибров" в Черном море фиксировалось 7 ноября.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до одного корабля.

В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.

За сутки в интересах РФ проход через Керчь-Еникальский пролив осуществили: в Азовское море – 24 судна, из них шесть судов двигались из пролива Босфор; в Черное море – 38 судов, из них 15 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid0x24J9aLYYzfcMNEhH6eKgSUgztnehhCLEMRDYK9wo5XrN3zCCE5yzMyTndfM8cxsl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

6 ноября Зеленский заявил, что все чаще появляются сообщения о том, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". По его словам, это весомый результат, обеспеченный защитниками Украины.

Теги: Россия, Черное море, ВМС Украины, корабль, война России против Украины, ракеты
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