Россия снова вывела в Черное море корабль с "Калибрами" – ВМС ВСУ

В Черном море снова дежурит российский корабль с ракетами Фото: EPA

Общий залп носителя составляет восемь ракет. В последний раз наличие носителя "Калибров" в Черном море фиксировалось 7 ноября.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до одного корабля.

В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.

За сутки в интересах РФ проход через Керчь-Еникальский пролив осуществили: в Азовское море – 24 судна, из них шесть судов двигались из пролива Босфор; в Черное море – 38 судов, из них 15 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", – сказано в сообщении.