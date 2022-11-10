Россия снова вывела в Черное море корабль с "Калибрами" – ВМС ВСУ

Общий залп носителя составляет восемь ракет. В последний раз наличие носителя "Калибров" в Черном море фиксировалось 7 ноября.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до одного корабля.
В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.
За сутки в интересах РФ проход через Керчь-Еникальский пролив осуществили: в Азовское море – 24 судна, из них шесть судов двигались из пролива Босфор; в Черное море – 38 судов, из них 15 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", – сказано в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.
6 ноября Зеленский заявил, что все чаще появляются сообщения о том, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". По его словам, это весомый результат, обеспеченный защитниками Украины.