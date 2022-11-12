Зеленский и спикер Сейма Литвы заявили, что на восстановление Украины должны быть направлены арестованные и замороженные активы России

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
В ходе встречи Зеленский выразил благодарность Литве за последовательную политическую, финансовую, гуманитарную и оборонную помощь Украине, особенно – за усиление армии, тренировочные миссии, ремонт поврежденной военной техники, медицинскую помощь защитникам и их реабилитацию.
Отдельно стороны обсудили ракетный террор против украинской гражданской инфраструктуры, который "провоцирует дефицит энергоснабжения не только в Украине, но и во всей Европе", рассказали в ОПУ.
"В этом контексте отмечена важность уже начатого участия литовской стороны в восстановлении украинских объектов инфраструктуры, пострадавших в результате российского вторжения. Собеседники подчеркнули, что именно на восстановление Украины должны быть направлены арестованные и замороженные активы, – говорится в сообщении. – Также была акцентирована важность наказания всех виновных в совершенных в… [Украине] военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая преступление агрессии".
Кроме того, Зеленский и Чмилите-Нильсен обсудили дальнейшее взаимодействие на пути европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Зеленский "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" вручил спикеру Сейма Литвы орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени.
Чмилите-Нильсен прибыла в Украину 10 ноября в составе делегации парламента Литвы. В ходе визита она, в частности, посетила освобожденную в апреле от оккупантов Бучу Киевской области. Спикер Сейма Литвы провела также встречи с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.
После нападения на Украину Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд, сообщили в конце октября в Еврокомиссии. Ее глава, Урсула фон дер Ляйен, заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, а также изъять активы России для восстановления Украины, но для этого еще многое нужно сделать.
Министр юстиции Денис Малюська говорил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.