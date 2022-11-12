Зеленский и спикер Сейма Литвы заявили, что на восстановление Украины должны быть направлены арестованные и замороженные активы России

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

В ходе встречи Зеленский выразил благодарность Литве за последовательную политическую, финансовую, гуманитарную и оборонную помощь Украине, особенно – за усиление армии, тренировочные миссии, ремонт поврежденной военной техники, медицинскую помощь защитникам и их реабилитацию.

Отдельно стороны обсудили ракетный террор против украинской гражданской инфраструктуры, который "провоцирует дефицит энергоснабжения не только в Украине, но и во всей Европе", рассказали в ОПУ.

"В этом контексте отмечена важность уже начатого участия литовской стороны в восстановлении украинских объектов инфраструктуры, пострадавших в результате российского вторжения. Собеседники подчеркнули, что именно на восстановление Украины должны быть направлены арестованные и замороженные активы, – говорится в сообщении. – Также была акцентирована важность наказания всех виновных в совершенных в… [Украине] военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая преступление агрессии".

Кроме того, Зеленский и Чмилите-Нильсен обсудили дальнейшее взаимодействие на пути европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Зеленский "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" вручил спикеру Сейма Литвы орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени.

Чмилите-Нильсен прибыла в Украину 10 ноября в составе делегации парламента Литвы. В ходе визита она, в частности, посетила освобожденную в апреле от оккупантов Бучу Киевской области. Спикер Сейма Литвы провела также встречи с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.