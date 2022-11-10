Великобритания заморозила российские активы на $20 млрд – Bloomberg

Эта цифра включает только финансовые активы, в том числе акции и денежные средства, отмечает Bloomberg.

Управление по осуществлению финансовых санкций заявило, что это примерно на £6 млрд больше, чем у всех других режимов, на которые распространяются санкции. Великобритания вместе со своими союзниками наказала более 1200 человек и 120 предприятий, говорится в ежегодном обзоре.

Также указывается, что Великобритания вместе со своими союзниками ввела ограничения на более чем 1200 человек и 120 предприятий. При этом министерство финансов получило 236 отчетов о нарушении санкций.