Великобритания заморозила российские активы на $20 млрд – Bloomberg

Эта цифра включает только финансовые активы, в том числе акции и денежные средства, отмечает Bloomberg.
Управление по осуществлению финансовых санкций заявило, что это примерно на £6 млрд больше, чем у всех других режимов, на которые распространяются санкции. Великобритания вместе со своими союзниками наказала более 1200 человек и 120 предприятий, говорится в ежегодном обзоре.
Также указывается, что Великобритания вместе со своими союзниками ввела ограничения на более чем 1200 человек и 120 предприятий. При этом министерство финансов получило 236 отчетов о нарушении санкций.
После аннексии Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году ряд стран, в том числе Великобритания, ввели против РФ несколько пакетов санкций. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году санкции расширили, после незаконной аннексии Россией оккупированных территорий Украины санкции расширили снова.
В частности, в феврале они ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и ряда российских бизнесменов, близких к Кремлю.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.