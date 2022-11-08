ГОРДОН
 
 
МИР

На фоне санкций против России Китай стал ее главным торговым партнером – Financial Times

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российская торговля с Китаем выросла на 23% FT
Российская торговля с Китаем выросла на 23% – FT
Фото: ЕРА

Из-за экономических санкций против России, принятых Европейским союзом, Великобританией и США, Китай вышел на первое место по объемам торговли с ней. Об этом 7 ноября пишет Financial Times.

По данным издания, с июня по август российский импорт товаров сократился на 24% в годовом измерении. Это привело к ежемесячному разрыву в импорте на сумму $4,5 млрд. 

Торговля россиян с ЕС сократилась на 43%, зато с Китаем выросла на 23%, что сделало Пекин главным торговым партнером Москвы, говорится в статье. 

Financial Times отмечает, что с начала полномасштабной войны в Украине российские власти перестали публиковать большинство данных о внешней торговле. Но журналисты проанализировали официальные китайские отчеты.

Они показывают, что стоимость импорта и экспорта Китая с Россией в октябре выросла на 35% в годовом измерении. Хотя такой рост показывает меньший годовой темп, чем в предыдущие три месяца, такие показатели резко контрастируют с общим сокращением торговли Китая, отмечает издание.


Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

В интервью CBS в сентябре президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ. По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай не является для Украины враждебным государством, но она ждет от его большего в вопросе поддержки. "По нашему мнению, Китай – не то государство, которое может позволить себе в условиях глобального кризиса делать вид, что они в стороне от всего этого, и пытаться сбалансировать", – сказал он.

22 октября на заседании Совбеза ООН представитель Китая призвал Украину и РФ к переговорам.

Теги: Россия, Китай, санкции, импорт, экспорт, товарооборот, Financial Times
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Воздержитесь от лизания". Служба национальных парков США просит посетителей перестать лизать жабу, вызывающую галлюцинации
"Воздержитесь от лизания". Служба национальных парков США просит посетителей перестать лизать жабу, вызывающую галлюцинации
43-летний пресс-секретарь президента Чехии тайно женился на беженке из Украины. СМИ пишут, что ранее его "больше впечатляли мужчины"
43-летний пресс-секретарь президента Чехии тайно женился на беженке из Украины. СМИ пишут, что ранее его "больше впечатляли мужчины"
  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео
  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (158465)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (102173)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (78974)
4
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото (50782)
5
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (50086)
6
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (44336)
7
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (43752)
8
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса (35400)
 
 
 
 