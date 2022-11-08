На фоне санкций против России Китай стал ее главным торговым партнером – Financial Times

По данным издания, с июня по август российский импорт товаров сократился на 24% в годовом измерении. Это привело к ежемесячному разрыву в импорте на сумму $4,5 млрд.

Торговля россиян с ЕС сократилась на 43%, зато с Китаем выросла на 23%, что сделало Пекин главным торговым партнером Москвы, говорится в статье.

Financial Times отмечает, что с начала полномасштабной войны в Украине российские власти перестали публиковать большинство данных о внешней торговле. Но журналисты проанализировали официальные китайские отчеты.

Они показывают, что стоимость импорта и экспорта Китая с Россией в октябре выросла на 35% в годовом измерении. Хотя такой рост показывает меньший годовой темп, чем в предыдущие три месяца, такие показатели резко контрастируют с общим сокращением торговли Китая, отмечает издание.