На фоне санкций против России Китай стал ее главным торговым партнером – Financial Times

По данным издания, с июня по август российский импорт товаров сократился на 24% в годовом измерении. Это привело к ежемесячному разрыву в импорте на сумму $4,5 млрд.
Торговля россиян с ЕС сократилась на 43%, зато с Китаем выросла на 23%, что сделало Пекин главным торговым партнером Москвы, говорится в статье.
Financial Times отмечает, что с начала полномасштабной войны в Украине российские власти перестали публиковать большинство данных о внешней торговле. Но журналисты проанализировали официальные китайские отчеты.
Они показывают, что стоимость импорта и экспорта Китая с Россией в октябре выросла на 35% в годовом измерении. Хотя такой рост показывает меньший годовой темп, чем в предыдущие три месяца, такие показатели резко контрастируют с общим сокращением торговли Китая, отмечает издание.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.
В интервью CBS в сентябре президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ. По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай не является для Украины враждебным государством, но она ждет от его большего в вопросе поддержки. "По нашему мнению, Китай – не то государство, которое может позволить себе в условиях глобального кризиса делать вид, что они в стороне от всего этого, и пытаться сбалансировать", – сказал он.
22 октября на заседании Совбеза ООН представитель Китая призвал Украину и РФ к переговорам.